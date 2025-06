Në një botë të ndërlidhur ku informacioni rrjedh lirshëm përtej kufijve, vendet po përdorin gjithnjë e më shumë angazhimin mediatik si një mjet të fuqishëm për diplomacinë publike. Türkiye, me trashëgiminë e saj të pasur kulturore, vlerat dhe pozicionin strategjik, po përdor në mënyrë aktive mediat për të formësuar perceptimet lokale dhe ndërkombëtare të kulturës, vlerave dhe politikave të saj.

Drejtoria e Komunikimeve e Republikës së Türkiyes shërben si një autoritet qendror përgjegjës për koordinimin dhe menaxhimin e aktiviteteve të komunikimit në emër të shtetit turk, me fokus në promovimin e komunikimit efektiv, rritjen e imazhit të Türkiyes dhe angazhimin me publikun dhe median.

Kreu i Departamentit të Diplomacisë Publike të Drejtorisë së Komunikimeve të Republikës së Türkiyes, Dr. Oğuz Güner, shpjegon për TRT Balkan aktivitetet e diplomacisë publike të Drejtorisë në media.

Media turke përforcon zërat për të shtypurit

Dr. Güner thotë: “Dekreti i Presidencës Turke për Drejtorinë na ngarkon të informojmë publikun me informacionin e saktë si dhe të promovojmë Türkiyen dhe kauzën e saj të drejtë me një sërë mjetesh.”

Media është padyshim një nga mënyrat më efektive për të arritur publikun në shkallë globale. TRT dhe Anadolu Agency janë rezultatet kryesore të strategjisë globale të diplomacisë publike të Türkiyes. Të dyja punojnë në koordinim me Drejtorinë.

Të dyja promovojnë në mënyrë aktive qëndrimet e Türkiyes për çështje të ndryshme, kundër dezinformimit dhe ofrojnë një platformë për dialog dhe angazhim me audiencën ndërkombëtare.

“Ne besojmë se misioni ynë përfshin të qenët zëri i të shtypurve nga e gjithë bota, si nga boshnjakët, viktima të gjenocidit, deri te Palestina e pushtuar, dhe nga ujgurët deri te viktimat e terrorit në rajon nga kanalet tona mediatike.” shton ai.

Këto përpjekje kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në formësimin e mënyrës se si Türkiye perceptohet globalisht, duke nxitur mirëkuptimin dhe duke ndërtuar ura ndërmjet kombeve.

“Hello Türkiye” është një shembull i rëndësishëm i diplomacisë publike

Në peizazhin dinamik të marrëdhënieve ndërkombëtare, komunikimi strategjik dhe brendimi i kombit luajnë role kryesore në formësimin e imazhit të një vendi në skenën globale.

Dr. Güner thotë: “Një shembull i rëndësishëm që tregon efektivitetin e fushatave mediatike brenda sferës së diplomacisë publike është iniciativa ‘Hello Türkiye’ e ndërmarrë në fillim të vitit 2022.”

Kjo fushatë u lançua pas ndryshimit zyrtar të emrit të “Turqisë” në emrin e saj origjinal turk “Türkiye” në dhjetor të vitit 2021 dhe kishte për qëllim promovimin dhe konsolidimin e këtij ndryshimi në shkallë ndërkombëtare.

Fushata miratoi një qasje të shumanshme, duke shfrytëzuar kanale të ndryshme mediatike dhe platforma të mediave sociale për t’u angazhuar me një audiencë globale.

“Nëpërmjet kësaj fushate, ne mundëm të rrisim ndërgjegjësimin e publikut ndërkombëtar në lidhje me ndryshimin e emrit tonë dhe të forcojmë etiketimin e kombit tonë si ‘Türkiye’. Ne vazhdojmë të përsosim modelet tona strategjike të komunikimit, diplomacisë publike dhe brendimit të kombit.” shton ai.

Luftimi i dezinformimit dhe promovimi i së vërtetës

Në një epokë të shënuar nga revolucioni i informacionit dhe ndikimi i përhapur i rrjeteve sociale, rritja e dezinformatave përbën një sfidë urgjente globale. Në angazhimin e saj ndaj diplomacisë publike, Türkiye e sheh luftën kundër dezinformimit dhe fushatave të propagandës së huaj si një mision jetik.

Dr. Güner thotë: “Ne besojmë se është me rëndësi të madhe që publiku të ketë qasje në informacionin e saktë dhe të verifikuar. Prandaj, sfidimi i dezinformatave dhe fushatave propagandistike të huaja mbetet si një nga misionet më të rëndësishme për Drejtorinë tonë në tërësi.”

Nëpërmjet publikimit të buletineve javore të dezinformatave nga Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes dhe një përkushtimi të vendosur ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar, Türkiye kërkon të trajtojë dezinformimin nga rrënjët, të nxisë praktikat e kontrollit të fakteve dhe të rrisë përpjekjet globale për të sfiduar përhapjen e narrativave të rreme.

“Ne besojmë se dezinformimi është një problem global që mund të zbutet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ne synojmë të ndërmarrim hapa të mëtejshëm për të sfiduar dezinformimin.” shton ai.

Dora e miqësisë së Türkiyes për Ballkanin

Ballkani, me rëndësinë e tij të thellë historike dhe ndërlidhjet kulturore, zë një vend të veçantë në diplomacinë publike dhe përpjekjet mediatike të Türkiyes.

Dr. Güner thotë: “Ballkani mbetet si një nga rajonet më të rëndësishme për diplomacinë tonë publike dhe përpjekjet mediatike, jo vetëm për shkak të afërsisë gjeografike, por edhe për shkak të lidhjeve të pasura historike dhe kulturore që ndajmë.”

Një dëshmi e angazhimit të Türkiyes është publikimi i ardhshëm dhe panelet nga Drejtoria.

Dr. Güner: thotë: “Për të forcuar lidhjet tona me publikun ballkanik, së shpejti do të botojmë një libër të titulluar ‘Dora e miqësisë së Türkiyes për Ballkanin’ (Türkiye'nin Ballkanlara Dost Eli).”

“Duke plotësuar botimin, ne do të organizojmë një sërë panelesh në rajon, me fokus të përbashkët dhe miqësinë mes vendeve të Ballkanit dhe Türkiyes, me të njëjtin titull si botimi ynë.” shton ai.

Përveç këtyre iniciativave, Türkiye ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e përpjekjeve kolektive kundër kërcënimeve ndaj stabilitetit dhe sigurisë rajonale siç është FETÖ.

Dr. Güner thotë: “Përveç zhvillimeve aktuale në Ballkan, ne kemi organizuar edhe shumë panele dhe tryeza të rrumbullakëta për tema të ndryshme si lufta kundër organizatës FETÖ.”

“Ne do të vazhdojmë të rrisim praninë tonë në rajon në bashkëpunim me institucionet tona të tjera publike si Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TİKA) dhe Instituti Yunus Emre.” shton ai.

Në përgjithësi, diplomacia mediatike turke ilustron përkushtimin e vendit për t’u angazhuar me botën dhe për të ndërtuar marrëdhënie të forta të bazuara në besim, mirëkuptim dhe vlera të përbashkëta. Nëpërmjet komunikimit strategjik dhe diplomacisë publike efektive, Türkiye vazhdon të formësojë perceptimet, të kapërcejë boshllëqet dhe të nxisë lidhje domethënëse, duke bërë një ndikim pozitiv në skenën globale.