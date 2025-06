Bozdag Film Studios, që pret seriale të suksesshme si “Dirilis Ertugrul”, “Kurulus Osman” dhe “Destan”, është hapur për vizitorët dhe është bërë menjëherë magnet për entuziastët e serialeve turke nga e gjithë bota.

I njohur si seti filmit të tretë më të madh globalisht dhe më i madhi në Evropë, Bozdag Film Studios ofron një përvojë gjithëpërfshirëse që i çon vizitorët në një udhëtim magjepsës nëpër thellësitë e historisë së lashtë turke, me fokus kryesor në epokën e lavdishme të Perandorisë Osmane.

Duke hyrë në këto struktura të ndërtuara me kujdes, të ndërtuara me qëllim për xhirimet e serialeve televizive, vizitorët transportohen në një epokë të shkuar, ku ndërtesat historike rikrijojnë në mënyrë autentike madhështinë e historisë turke.

Vendndodhjet mahnitëse të studios përfshijnë një sërë vendesh të dukshme, duke përfshirë Kalanë Inegol, Tregun Urgenc, Kalanë Marmaracik, Tregun Yenisehir, Kalanë Kulucahisar, Pallatin Harzemshah, Sogut dhe seksionet e fisit Kayi.

Çdo vend zbulon një aspekt të veçantë të trashëgimisë së Perandorisë Osmane, duke i zhytur vizitorët në tapiceri të pasur të kulturës turke.

Në zemër të seksioneve të fisit Kayi, të paraqitura dukshëm në seritë televizive të dashura “Dirilis Ertugrul” dhe “Kurulus Osman”, vizitorët jo vetëm që mund të kapin fotografi mahnitëse me kostume tradicionale turke, por edhe të marrin pjesë në një sërë aktivitetesh tërheqëse.

Çfarë ofrohet?

Nga kalërimi deri te dëshmimi i prodhimit të zanateve turke, të ftuarit ftohen të eksplorojnë jetën e përditshme të popullit Kayi, duke fituar përvojë dhe njohuri të dorës së parë të epokës.

Megjithatë, joshja e studios shtrihet përtej seteve të punuara me përpikëri. Vizitorëve u jepet mundësia unike për t’u takuar dhe për të ndërvepruar me aktorët që sjellin në jetë këto rrëfime historike.

Për ata që kërkojnë një moment pushimi, zona e Sogut ofron një strehë qetësie. Vizitorët mund të kënaqen me lëngjet tradicionale dhe kafen ndërsa kënaqen në ambientin e shekujve të kaluar.

Për më tepër, një dyqan suveniresh ofron mundësinë për të marrë një pjesë të trashëgimisë turke në shtëpi, me kostume tradicionale të disponueshme për blerje.

Studiot e filmit Bozdag janë bërë një fener për entuziastët jo vetëm brenda Türkiyes, por edhe nga qoshet e largëta të globit, duke tërhequr vizitorë nga Lindja e Mesme, Azia Qendrore, Afrika, Ballkani dhe Amerika Latine.

Realizimi i vizionit

Mehmet Bozdag, kreu i bordit të drejtorëve, producenti dhe skenaristi i Bozdag Film, ndau vizionin e tij për studion dhe shprehu ëndrrën e tij për ta shndërruar setin e serialit në një studio madhështore të hapur për vizita kur nisi udhëtimin e “Dirilis Ertugrul”.

“Ne u frymëzuam nga sipërmarrje të ngjashme jashtë vendit dhe menduam se epikat tona historike meritonin të përjetoheshin nga audienca. Vendet ku janë xhiruar seritë, ambienti atmosferik, përpjekjet e mëdha dhe setet intriguese – të gjitha këto duhen parë,” shtoi Bozdag.

Që nga fillimi i saj, studioja ka ngjallur interes të jashtëzakonshëm nga vizitorët, të cilët janë të magjepsur nga përvoja që shkon përtej një vizite standarde në studio.

Bozdag shprehu mirënjohjen e tij, duke thënë: “Kënaqësia e shikuesve tanë është parësore. Ne vazhdimisht përpiqemi të rrisim joshjen e studios, duke siguruar që çdo vizitor të largohet me kujtime të paharrueshme.”

Duke parë drejt së ardhmes, Bozdag zbuloi planet për të krijuar shfaqje madhështore me përmasa epike brenda studios. Duke punuar ngushtë me ekipin e tij, ai parashikon magjepsjen e audiencës me spektakle që do të tërheqin turma prej tridhjetë deri në dyzet mijë njerëz, duke filluar nga prilli i vitit të ardhshëm.