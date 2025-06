Shtëpia botërore e futbollit (FIFA) po fillon një revolucion dhe për të pasur ndeshje më të mira do të ndryshojë rregullin aktual të pozicionit jashtë loje (Offside), për gëzimin e golashënuesve, golat e të cilëve janë anuluar në të kaluarën.

Gjegjësisht, FIFA do të testojë një rregull të ri të pozicionit jashtë loje, sipas të cilit lojtari me gjithë trupin duhet të jetë përballë lojtarit kundërshtar, në mënyrë që goli i mundshëm i shënuar të anulohet.

Deri tani dora, shpatulla, gjuri konsideroheshin pozicion jashtë loje, por me rregullin e ri, FIFA kërkon të ndryshojë gjërat.

Rregullat e reja do të testohen në gara më të vogla në Holandë, Itali dhe Suedi.

Më shumë informacion rreth këtyre testeve do të publikohen nga FIFA në periudhën në vijim.

Ndërkohë, TRT Balkan ju njofton lidhur me idenë e vendosjes së pozitës jashtë loje si rregull në futboll.

Shekulli XIX, shkollat publike angleze

Rregullate pozicionit jashtë loje datojnë në kodet e futbollit të zhvilluara në shkollat ​​publike angleze në fillim të shekullit XIX.

Ndërsa futbolli u zhvillua në vitet 1860 dhe 1870, ligji jashtë loje provoi argumentin më të madh midis klubeve.

Kur loja e futbollit të asociacioneve të ndryshme fitoi popullaritet në mesin e shekullit XIX, rregulli jashtë loje ishte i ngjashëm me atë që shihet sot në ragbi, dhe loja fillimisht do të shihte skuadrat të luanin tetë përpara dhe të lëviznin topin përpara nëpërmjet driblimit ose përleshjes. Më pas, në 1863, FA vendosi të prezantojë "rregullin e tre lojtarëve", ku një sulmues do të thirrej në pozicion jashtë loje nëse vendosej përballë mbrojtësit të tretë të fundit.

Ndryshimi më i madh që atëherë erdhi në vitin 1990, kur një sulmues nuk ishte më në pozicion jashtë loje kur u barazuan me mbrojtësin e fundit.

Pasimet më pas u bënë pjesë integrale e lojës, e cila gjithashtu pa një rritje të golave ​​përpara vitit 1925 kur u fut "rregulli i dy lojtarëve".

Në këtë periudhë FA organizoi një ndeshje provë në Highbury ku u testuan dy ndryshime të propozuara të futbollit, ndër ta edhe rregulli i pozicionit jashtë loje.