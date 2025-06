Freskimi në pishinat e rajonit për 50% më shtrenjtë sesa vitin e kaluar

Këtë vit, qytetarët u përballën me çmime drastikisht më të larta të pishinave në krahasim me vitin e kaluar, ndërsa shtrenjtimi arsyetohet me rritjen e shpenzimeve për mirëmbajtje dhe fuqi punëtore.