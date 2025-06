Kryebashkiakia e Parisit Anne Hidalgo të dielën (9 korrik) deklaroi se dëshiron që noti në Senë të jetë një "trashëgimi e madhe" e Lojërave Olimpike të Parisit 2024, në të cilat lumi do të shfaqet si skena e ceremonisë së hapjes dhe në tri ngjarje ujore, duke përfshirë triatlonin. Një çerek shekulli pasi presidenti i ndjerë Zhak Shirak u premtoi parisienëve se do të ishin në gjendje të notonin në Senë brenda tri viteve, kryebashkiaku i kryeqytetit francez ka konfirmuar se tri zona për not në lumë do të hapen në qytet në vitin 2025.

Vendet përballë qendrës Île Saint-Louis në qendër, nga Quai de Grenelle në rrethin e 15-të në perëndim dhe në Bercy në rajonin e 12-të lindor – do të monitorohen nga rojat e shpëtimit dhe do të shënohen me bova, tha kryebashkiakia e Parisit Anne Hidalgo të dielën.

Zonat e larjes do të jenë gjithashtu “të qasshme nga pontonet dhe do të pajisen në brigjet e kalatave me hapësira ku notarët do të jenë në gjendje të ndërrohen, të bëjnë dush dhe t'i mbajnë të sigurta sendet e tyre”, tha njoftuan nga Komuna e Parisit

Hidalgo, e cila ka qenë kryetare e komunës së Parisit që nga viti 2014 dhe kandidoi si kandidate presidenciale e Partisë Socialiste në vitin 2022, në videon e postuar në Twitter tregonte bashkëpuntorët e saj duke "bërë hapin e parë" dhe duke premtuar se "së shpejti do të ishte radha juaj - dhe imja".

Larja në Senë është ndaluar që nga viti 1923, kur autoritetet e qytetit i shpallën të jashtëligjshme varkat e notit me fund të hapur që rreshtoheshin buzë kalatave për shkak të rreziqeve nga trafiku i mauneve dhe përkeqësimi i shpejtë i cilësisë së ujit.

Megjithatë, një projekt pastrimi prej 1,4 miliardë eurosh në proces gjatë shtatë viteve të fundit tani po jep fryte, thonë autoritetet, me testet e rregullta vitin e kaluar që treguan bakteret e ujit – veçanërisht E coli dhe enterokokët – në një nivel të sigurt për notim më shumë se 90% të kohës.

Pastrimi ka përfshirë goditjen e shtëpive, anijeve dhe bizneseve që zbrazin ujërat e zeza në lumë, përmirësimin e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza dhe ndërtimin e rezervoarëve të mëdhenj magazinimi për të ndaluar derdhjen e ujërave të zeza të mbushura me baktere në lumë pas shiut.

Me Parisin që përballet me perspektivën e temperaturave tepër të larta të verës – potencialisht duke u ngjitur në më shumë se 50 gradë Celsius deri në vitin 2050 – ujërat e notit do të ndihmojnë gjithashtu kryeqytetin francez të jetë më i jetueshëm në të ardhmen, thotë Këshilli.