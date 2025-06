Türkiye do të fillojë procedurën për pranimin e Suedisë në NATO

Suedia u zotua të mbështesë Türkiyen në BE dhe të mos mbështesë organizatat terroriste YPG/PYD dhe FETO. NATO-ja do të punojë për heqjen e pengesave në tregtinë e mbrojtjes dhe do të sjellë postin e Koordinatorit Special Kundër Terrorizmit.