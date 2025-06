Türkiye është “më me shpresë se kurrë” për blerjen e F-16 nga ShBA-ja, tha të mërkurën Presidenti Recep Tayyip Erdoğan.

“Pritja jonë është të arrijmë një rezultat pozitiv. Unë jam më me shpresë se kurrë (për këtë çështje),” tha Erdoğan në një konferencë shtypi në fund të samitit të NATO-s në kryeqytetin e Lituanisë Vilnius.

Në lidhje me kundërterrorizmin, ai tha se një luftë e pamëshirshme kundër terrorizmit është e domosdoshme për Türkiyen.

“Ne presim një qëndrim të vendosur dhe të qartë nga aleatët tanë për këtë çështje,” shtoi ai.

Në lidhje me djegien e Kuranit në Suedi, udhëheqësi turk tha se sulmi ndaj vlerave të shenjta të njerëzve nuk është liri e fjalës, duke e quajtur atë “barbarizëm, primitivitet dhe një lloj akti terrorist”.

Vendet që votuan kundër rezolutës që dënon aktin e djegies së Kuranit në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-së “duhet të rishqyrtojnë” kuptimin e tyre për lirinë dhe të drejtat e njeriut, kërkoi ai.

Të martën, Britania e Madhe, ShBA-ja dhe disa vende anëtare të Bashkimit Evropian kundërshtuan dënimin e djegies së Kuranit gjatë një debati urgjent në Këshillin e OKB-së për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë mbi numrin në rritje të sulmeve kundër librit të shenjtë mysliman.

Në lidhje me aplikimin e Suedisë për anëtarësim në NATO, Erdoğan tha: “Asambleja e Madhe Kombëtare Turke do të votojë mbi protokollet e anëtarësimit të Suedisë në NATO. Deputetët tanë do ta ndjekin nga afër këtë çështje.”

Ai shtoi: “Türkiye ka mbështetur gjithmonë politikën e dyerve të hapura të NATO-s. Ne kurrë nuk kemi penguar pranimin e ndonjë vendi në aleancë për arsye arbitrare.”

Duke prekur gjithashtu marrëveshjen për drithin të Detit të Zi, e cila do të përfundojë më 17 korrik, udhëheqësi turk tha se Ukraina dëshiron të zgjasë marrëveshjen dhe përpjekjet vazhdojnë për të adresuar “sugjerimet” e Rusisë.

“Nëse Rusia dhe Ukraina ofrojnë ose pranojnë ndërmjetësim, Türkiye do të ishte e lumtur ta pranonte atë”, tha Erdoğan.