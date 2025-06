Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan iu përgjigj të mërkurën (12 korrik) në Twitter një postimi të presidentit amerikan Joe Biden, i cili e falënderoi për “guximin” e tij në heqjen e kundërshtimit të tij ndaj hyrjes së Suedisë në NATO.

Duke theksuar në postimin e tij se Türkiye do të vazhdojë të mbështesë zgjerimin e NATO-s dhe forcimin e aleancës me sinqeritet, ndjenjë përgjegjësie dhe qëndrim parimor, Erdoğan tha: “Unë besoj se krijimi i zgjidhjeve të forta nga Aleanca jonë kundër çdo sigurie. sfidat, veçanërisht lufta kundër terrorizmit dhe forcimi i lidhjeve ndërmjet aleatëve do të luajnë një rol të madh në vendosjen e paqes rajonale dhe globale.

“Ne do të mbajmë qëndrimin tonë konstruktiv për sa kohë të merren parasysh shqetësimet legjitime të sigurisë së Türkiyes dhe iniciativat rajonale dhe globale të formësuara në bazë të favorshme. Faleminderit, zoti President, për mbështetjen tuaj personale, urimet dhe komplimente për Aleanca”, shtoi ai.

Biden ndau një video-kolazh të takimit të tij me Presidentin Erdoğan në llogarinë e tij në Twitter, duke thënë: “Dje, Türkiye arriti një marrëveshje historike për pranimin e Suedisë në NATO. President Erdoğan, faleminderit për guximin, udhëheqjen dhe diplomacinë tuaj. Ky samit rikonfirmon angazhimin tonë ndaj mbrojtjes së NATO-s dhe shpresoj se ne mund të vazhdojmë ta bëjmë atë edhe më të fortë.”

31 udhëheqësit e aleancës ushtarake u takuan për të diskutuar luftën në Ukrainë, anëtarësimin e Suedisë në NATO dhe hapat për të forcuar mbrojtjen dhe parandalimin e grupit, ndër të tjerash.

Türkiye ka qenë anëtare e NATO-s për më shumë se 70 vjet dhe krenohet me ushtrinë e saj të dytë më të madhe.