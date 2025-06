Magjia dhe mistika e Istanbulit magjeps botën. Gjerësia e qytetit në Bosfor e bën atë një vend që nuk ka fund e qendër: sharmi i Istanbulit është në thelbin e tij, në zhurmën e rrugëve dhe lagjeve, në aromat që vijnë nga tregjet dhe restorantet. Humbja dhe ngutja e anëve të saj evropiane dhe aziatike ndërthuren në valët e Bosforit të kaltër, mbi varkat me vela dhe anijet mbi të cilat fluturojnë tufa pulëbardhash me kthetra të bardha.

Në kohë kur ana evropiane e qytetit magjeps me atraktivitetin e saj me ngutje e nxitim, pjesa aziatike ose anadollake e Istanbulit ofron një mënyrë jetese më të qetë dhe më luksoze. Kjo fytyrë e zbutur e Istanbulit është e stolisur me natyrën shumëngjyrëshe, vendet historike, jetën emocionuese të natës, kuzhinën e shijshme dhe blerjet.

Për të përjetuar plotësisht të gjitha shqisat e Istanbulit, është e nevojshme të ngrini spirancën dhe të lundroni në rrjedhën e rrugëve paqësore për të përjetuar gjëra që mund t'i përjetoni vetëm në anën aziatike të Istanbulit.

Kadikoy, qendra e zemrës së Istanbulit

Kadikoy është shtëpia e thelbit të fytyrës aziatike të Istanbulit. Kjo qendër e rëndësishme e transportit detar është e njohur për jetën e saj të gjallë në lagje, baret, restorantet, tavernat, pazaret, pikturat murale, aktivitetet e artit, dyqanet dhe kalatat e trageteve. Meqenëse Kadikoy konsiderohet si lagjja më e njohur në anën aziatike, nuk është çudi që ajo është emëruar "një nga lagjet më të mira në botë" dy herë në 2019 dhe 2021. Ka kaq shumë gjëra për të përjetuar dhe zbuluar në këtë lagje: dyqanet e saj antike, dyqanet e librave, farmacitë shekullore dhe ndërtesat e operës që e bëjnë atë një "qytet brenda një qyteti". Kadikoy shumëngjyrëshe është e mbushur me rrugë të frymëzuara nga kultura komike, çadrat dhe balonat, tregjet e peshkut dhe shtigjet e biçikletave dhe motoçikletave. Nuk ka trafik në rrugën Bahariye, ajo njihet për shëtitoren dhe pamjen e detit Marmara, restorantet, kafenetë, dyqanet dhe argëtimet.

Shfaqjet e mbrëmjes zhvillohen në Shtëpinë e Operas Sureyya, e cila magjeps me arkitekturën e saj. Në këmbë ose me tramvaj nostalgjik, rruga Bahariye të çon në lagjen Moda, e cila ndodhet pikërisht pranë detit. Në atë vend njeriu shijon një filxhan çaj ose kafe, një piknik në breg gjatë një mbrëmjeje vere ose muzgut.

Üsküdari luksoz

Kur të zbrisni nga trageti në Üsküdar, dijeni se jeni duke qëndruar në tokën më të vjetër të pjesës aziatike të Istanbulit. Kjo pjesë e qytetit është e kundërta e frymës së shqetësuar të pjesës evropiane - e qetë dhe elegante, në frymën e pallateve të lashta që e zbukurojnë atë. Kuzguncuk kënaqet me ndërtesa shumëngjyrëshe, një kishë, një sinagogë, xhami dhe pemishte. Një nga pallatet perandorake osmane në anën aziatike të Istanbulit, Pallati Beylerbeyi është i njohur për dizajnin e tij luksoz, stilin Lindje-Perëndim dhe kopshtet.

Duke qenë se ndodhet mu nën urën që lidh dy anët, është simbol i këtij rajoni në fotografi, seriale dhe filma botërorë. Në Üsküdar, ekziston edhe lagjia historike e Cengelkoy përgjatë bregut, i njohur për kopshtet e tij me ushqim deti dhe çaj, ku pihen pije me simitet tradicional dhe pamje nga deti.

Bagdad, më shumë se një rrugë

Rruga më luksoze në anën aziatike është Bagdat, 14 kilometra e gjatë, e njohur gjerësisht si një nga bulevardet më të mira tregtare. E vendosur midis rretheve Kadikoy dhe Bostanci, ajo strehon dhjetëra marka të stilistëve vendas dhe ndërkombëtarë. Vendi është i gjallë edhe gjatë natës kur organizohen festa për mysafirët dhe turistët vendas në baret dhe restorantet aty pranë.

Ishujt e Princit

Në anën aziatike të Istanbulit është një arkipelag i përbërë nga nëntë Ishujt e Princit. Natyra e paprishur dhe vendbanimet ku ka rregulla specifike pa zhurmë të qytetit dhe makina janë ideale për ata që duan të përjetojnë paqen e jetës në ishull me pamje nga Istanbuli luksoz.

Qytetarët e Istanbulit dhe turistët shkojnë në Ishujt e Princit kryesisht në fundjavë kur ecin, vizitojnë restorante, lundrojnë ose notojnë nën hijen e vilave të bardha prej druri dhe shijojnë atmosferën e qetë të ishullit.