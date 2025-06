Drejtori i Komunikimeve të Türkiyes, Fahrettin Altun, ka nxitur fuqitë globale për një betejë të bashkuar kundër Organizatës Terroriste Fetulla (FETO), e cila ishte pas tentativës së dështuar të grushtit të shtetit të 15 korrikut, shtatë vjet më parë.

“FETO-ja është një organizatë terroriste globale dhe ashtu si në luftën kundër organizatave të tjera terroriste, duhet të ndiqet një luftë ndërkombëtare e bazuar në bashkëpunim dhe solidaritet kundër saj”, tha Altun në një video-mesazh drejtuar panel diskutimit të posaçëm të mbajtur njëkohësisht në kryeqytetin e Suedisë, Stokholm, dhe kryeqyteti i Gjermanisë, Berlin.

Paneli i organizuar nga Drejtoria Turke e Komunikimeve u titullua “Paneli i Fitores së Demokracisë së Türkiyes më 15 korrik”, pjesë e programeve përkujtimore që shënojnë Ditën e Demokracisë dhe të Unitetit Kombëtar.

Türkiye kujton sakrificën e 250 civilëve që u vranë duke mbrojtur demokracinë teksa u kundërshtuan kundër një grupi renegat ushtarësh të armatosur besnikë ndaj grupit terrorist FETO.

Të paktën 2.000 të tjerë u lënduan kur dëgjuan thirrjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan për të mposhtur kryengritësit, të cilët erdhën me automjete të blinduara dhe lëshuan mitraloz mbi bashkatdhetarët e tyre.

“Si Drejtori e Komunikimeve, ne tregojmë historinë e epopesë së 15 korrikut dhe krimet e FETO-s brenda Türkiyes dhe jashtë saj”, tha Altun në mesazhin e tij drejtuar pjesëmarrësve.

Ai shtoi se Türkiye nuk do të lejojë që grupi terrorist ose bashkëpunëtorët e tij të kenë sukses.

“Ne nuk e lejuam dhe nuk do të lejojmë FETO-n, ata që ecën krah për krah me organizatën dhe ata që kërkuan të realizonin atë që nuk arritën ta bënin me mjete të ndryshme të paligjshme dhe joetike, duke përfshirë forcën e armatosur,” tha ai.

Pa përmendur asnjë vend, ai shprehu zhgënjimin për “heshtjen” e tyre për tentativën e dështuar të grushtit të shtetit.

“Ndërsa kombi turk e kaloi me sukses provën në të cilën u sfiduan jeta, atdheu dhe pavarësia e tij, shumë entitete e përkufizuan veten si miq dhe aleatë të Türkiyes, duke pretenduar se janë pronarë të demokracisë, të drejtave të njeriut, lirive dhe koncepteve të ngjashme, për fat të keq, dështuan në testin me të cilin u përballën atë natë,” tha ai.

“Shumë subjekte, duke filluar nga ata që heshtën derisa u bë e qartë se përpjekja për grusht shteti do të dështonte, deri tek ata që nuk e thyen heshtjen për ditë të tëra dhe u bënë thirrje për moderim të dyja palëve sikur të barazonin autorët e puçit, nuk arritën as ta dënojnë këtë përpjekje e pabesë.”

Altun theksoi se kombi dhe shteti turk ka bërë përpjekje të shumta për eliminimin e organizatës FETO nga të gjitha institucionet.

“Përkundër gjithçkaje, kombi dhe shteti turk jo vetëm që ia dolën të ndalonin tentativën për grusht shteti, por gjithashtu shfaqën përpjekje të jashtëzakonshme për të çrrënjosur këtë bandë tradhtare nga të gjitha institucionet dhe organizatat”.

Altun e mbylli me thirrjen për paqen rajonale dhe globale.

“Në Shekullin e Türkiyes, vendi ynë do të vazhdojë t’i shtojë arritjet e reja atyre që ka arritur në 20 vitet e fundit dhe do të mbetet avokati dhe mbrojtësi i demokracisë dhe paqes në rajon dhe në botë.

