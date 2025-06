Besim Badem (69) është prodhues i bizhuterive dhe stolive prej guri oniksi nga zona e Hacıbektaş në rrethin turk të Nevşehir.

Gurëgdhendësi Badem, i cili që në gjimnaz filloi të punojë në punishtet e përpunimit të gurit për të fituar para xhepi, ka vazhduar me profesionin e tij për më shumë se gjysmë shekulli.

Badem, i cili përpunon gurët në një punishte të vendosur në oborrin e shtëpisë së tij, prodhon mijëra produkte duke përpunuar afërsisht 30 tonë gurë oniks në vit.

Ai zvogëlon copat e gurëve me çekiç dhe i përgatit për përpunim në prerësin e gurëve, më pas përdor një torno për të bërë gjerdan, pllaka, pllaka emrash, tavolina dhe figura të ndryshme nga gurët.

Në dyqanet e suvenireve të zonës dhe në qytete të ndryshme ka blerës të produkteve të punuara me dorë nga mjeshtri Badem.

Problemi me çirakët

Gurgdhendësi Besim Badem tha për Anadolu (AA) se me këtë zanat ka filluar të merret në moshën 13-vjeçare dhe vazhdon me të njëjtin entuziazëm si ditën e parë.

Duke treguar se ai blen oniks nga zona të ndryshme të Türkiyes në formën e blloqeve shkëmbore dhe i përpunon ato në copa të vogla guri, Badem tha: "Në Hacıbektaş ka pasur shumë punishte të përpunimit të gurit. Fillova që fëmijë dhe shkova në shkollë dhe punoja në punishte. Pasi u ktheva nga ushtria nisa biznesin tim. Unë e kam arritur këtë moshë me punën time ku herë kam qenë me humbje e herë me fitim”.

Badem tha se nga viti 2000 deri në vitin 2015 ka punuar si master-instruktor në kursin e arsimit publik të hapur nga qarku i Hacıbektaş dhe pas mbylljes së kursit e kalon gjithë kohën në punëtorinë e tij.

Duke treguar se do të vazhdojë të punojë edhe përkundër pensionit, Badem theksoi se "Ai që e përbuz punën e tij e lidh një thes në qafë. Kam bërë pak para, por nuk kam hequr dorë nga profesioni. Jam i dashuruar me profesionin tim dhe nuk ndihem mirë nëse nuk vij në punishte pasi zgjohem në mëngjes. Nëse eci kot dy ditë, bie në depresion. Jam mësuar të gëlltisë pluhurin e gurit.''

Ai paralajmëroi se tregtia e tij do të binte në harresë: “Kishim shumë vështirësi për të gjetur çirakë. Nuk duan ta mësojnë këtë profesion se është i vështirë, me pluhur, punojnë me dhe dhe gur. Kisha nxënës që i mësoja në punë, por pasi fituan pak para, u riorientuan në gjëra të tjera dhe e lanë".