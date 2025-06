Jonson: Do të parandalojmë aktivitetet e organizatës terroriste PKK në vend

"Me Türkiyen do të luftojmë së bashku kundër terrorizmit ndërkombëtar. Do të përkushtohemi në parandalimin e aktiviteteve të organizatës terroriste PKK në Suedi", tha ministri suedez i Mbrojtjes, Jonson.