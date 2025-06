Me rastin e shtatëvjetorit të tentativës për grusht shteti: Fotot dhe emrat e viktimave në telajo në Shtëpinë Turke në Nju Jork Një flamur me foto dhe emra të viktimave të tentativës së dështuar të grushtit të shtetit në Türkiye në vitin 2016 është varur në Shtëpinë Turke në Nju Jork për të shënuar përvjetorin e shtatë të tentativës për grusht shteti ushtarak nga organizata terroriste FETO. Duke folur mbrëmë në një ceremoni përkujtimore në Shtëpinë e Türkiyes, rrokaqiell impozant për misionet diplomatike turke në zemër të Nju Jorkut, ambasadori turk në Kombet e Bashkuara (OKB) Sedat Onal i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bashkëpunojë me Ankaranë dhe të veprojë në solidaritet për të mposhtur plotësisht organizatën terroriste FETO. “Ky nuk është vetëm një kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin e Türkiyes, por një kërcënim për të gjitha vendet në të cilat ajo vepron. Ky është një paralajmërim i qartë”, tha ambasadori Onal. Në Türkiye, 15 korriku festohet si Dita e Demokracisë dhe e Unitetit Kombëtar dhe Konsulli i Përgjithshëm i Türkiyes në Nju Jork, Reyhan Ozgur, tha se ata e kujtojnë këtë ditë si ditën kur populli turk u përball me një sfidë të paprecedentë, një përpjekje frikacake nga një fraksion i infiltruar brenda ushtrisë për të marrë kontrollin mbi shtetin. “Megjithatë, ne kujtojmë edhe këtë ditë që na bashkoi si komb përballë fatkeqësive dhe tregoi vendosmërinë e palëkundur të popullit turk për të mbrojtur vlerat tona demokratike”, tha konsulli Ozgur.