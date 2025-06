Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, numri i zbulimeve të kalimeve të parregullta kufitare në kufijtë e jashtëm të BE-së arriti në 132.370 emigrantë. Sipas përllogaritjeve të Agjencisë Evropiane të Kufirit dhe Rojës Bregdetare - Frontex, kjo shifër është 10 për qind më e lartë se periudha e njëjtë e vitit 2022.

Mesdheu Qendror mbetet rruga kryesore e migracionit për në BE, duke përbërë gati gjysmën e të gjitha zbulimeve në kufijtë e BE-së në periudhën janar-qershor. Numri i zbulimeve u rrit në pothuajse 65.600, numri më i lartë në këtë rrugë për këtë periudhë që nga viti 2017 dhe gati 140% më shumë se një vit më parë.

Gati 2.900 oficerë të trupave të përhershme dhe stafi i Frontex-it janë të përfshirë në operacione të ndryshme që mbështesin shtetet anëtare dhe vendet fqinje në mbrojtjen e kufijve të jashtëm të BE-së dhe luftimin e krimit.

Rënie në rutën e Ballkanit Perëndimor

Mesdheu Qendror mbetet rruga më aktive në BE këtë vit, me afro 66.000 zbulime të raportuara nga autoritetet kombëtare në gjashtëmujorin e parë të vitit 2023. Kjo rrugë përbën një nga çdo dy hyrje të parregullta në BE këtë vit.

Pas një rënieje në maj të shkaktuar nga periudha të gjata të kushteve të këqija atmosferike, kontrabandistët shtuan aktivitetet e tyre, duke rezultuar në një rritje prej 85% të mbërritjeve në Mesdheun Qendror në qershor.

“Rritja e presionit të emigrantëve në këtë rrugë mund të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm me kontrabandistët që ofrojnë çmime më të ulëta për migrantët që nisen nga Libia dhe Tunizia në mes të konkurrencës së ashpër midis grupeve kriminale”, thotë Frontex.

Ata theksojnë se kalimet detare mbeten jashtëzakonisht të rrezikshme. Sipas të dhënave të Organizatës Ndërkombëtare për Migrim, pothuajse 1.900 njerëz u zhdukën në Mesdhe vetëm në qershor, me shumicën dërrmuese në rrugën e Mesdheut Qendror.

Gjatë periudhës janar-qershor, rruga e Ballkanit Perëndimor, rruga e dytë më aktive me afro 40.000 zbulime, pësoi një rënie prej 29%, kryesisht për shkak të politikave më të shtrënguara të vizave.

Numri i kalimeve të parregullta në Kanalin Anglez drejt Britanisë së Madhe në qershor u rrit në 5.900 zbulime dhe ishte më i larti këtë vit. Periudhat e motit të mirë kanë çuar në një rritje të numrit të zbulimeve, me kontrabandistët që përdorin gjithashtu nisje të njëkohshme për të rritur mundësitë për të arritur në Mbretërinë e Bashkuar.