Türkiye është një fuqi e madhe me ndikim të rëndësishëm politik dhe ekonomik në Ballkanin Perëndimor, ka thënë ministri i Mbrojtjes i Serbisë Millosh Vuçeviq, duke shtuar se ata e shohin çështjen e Kosovës në mënyra krejtësisht të ndryshme, sepse çdo konflikt me Ankaranë nuk do të ishte në interesat e tyre kombëtare.

Millosh Vuçeviq i bëri komentet në një intervistë me transmetuesin publik serb RTS të hënën, një ditë pasi Kosova, e cila kufizohet me Serbinë në jug dhe perëndim, mori mjete ajrore turke pa pilot (UAV) të njohura si Bayraktar TB2.

“Türkiye është një vend i madh, një fuqi dhe ka ndikim të rëndësishëm politik dhe ekonomik në Ballkanin Perëndimor, dhe ne duhet të sigurohemi që të kemi marrëdhëniet më të mira të mundshme me Türkiyen. Por, ne e shikojmë Kosovën në mënyra krejtësisht të ndryshme. Është interesante që kazermat e tyre ushtarake në Prizren e kanë emrin e Sulltan Muratit, që është një asocim i fortë për të gjithë ne në këtë rajon”, tha Vuçeviq.

Forcat e Sigurisë së Kosovës pranuan pesë dronë Bayraktar TB2 në fillim të majit kur filloi stërvitja më e madhe ndërkombëtare, Defender Europe 23.

Në prill, serbët e Kosovës bojkotuan zgjedhjet e jashtëzakonshme të qeverisjes lokale për katër komuna në veri të vendit, me vetëm 3,47% të votuesve me të drejtë vote.

Çfarë shkaktoi trazira në Kosovë?

Në fund të majit, tensionet shpërthyen në Kosovë kur protestuesit etnikë serbë u përpoqën të pengonin kryetarët e sapozgjedhur shqiptarë të hynin në tri ndërtesa komunale, duke bërë që policia të përdorte gaz lotsjellës për t'i shpërndarë ata.

Më vonë, Serbia urdhëroi ushtrinë e saj të avanconte në kufirin me Kosovën dhe i kërkoi NATO-s që të “ndalojë dhunën kundër serbëve vendas në Kosovë”.

Më 30 maj, pasi 30 ushtarë u plagosën gjatë trazirave në rajon, NATO-ja dërgoi 700 trupa të tjerë në Forcën e Kosovës (KFOR), misionin paqeruajtës të udhëhequr nga aleanca në Kosovë. Në mesin e përforcimeve ishin edhe forcat turke.

Rreth 500 ushtarë shtesë turq mbërritën në qershor mes protestave serbe kundër zgjedhjes së kryetarëve shqiptarë në komunat veriore me një popullsi të madhe etnike serbe dhe janë vendosur në kampin Sulltan Murat, afër kryeqytetit Prishtinë.

Ushtarët turq që shërbejnë si pjesë e një misioni paqeruajtës në Kosovë po kontribuojnë për paqen dhe sigurinë rajonale.

Sipas të dhënave më të fundit zyrtare të NATO-s, 780 nga 4.511 ushtarë të KFOR-it janë nga Türkiye, ndërsa 679 janë nga ShBA-ja, dhe vlerësimet tregojnë se numri i kontingjenteve turke në KFOR mund të arrijë në një mijë pjesëtarë deri në fund të vitit.