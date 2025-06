Sekretari i Jashtëm britanik, James Cleverly, ka deklaruar se Mbretëria e Bashkuar shpreson se Türkiye do të jetë në gjendje ta kthejë Rusinë në tryezë për të vazhduar marrëveshjen e drithërave të Detit të Zi, duke reflektuar shqetësimet globale pasi Moska u tërhoq nga marrëveshja që u dha qasje furnizimeve kritike të drithërave ukrainase.

"Me të vërtetë shpresoj se presidenti (Recep Tayyip Erdoğan) do të jetë në gjendje të impresionojë rëndësinë e Iniciativës së Kokrrave të Detit të Zi, duke ndihmuar në nxjerrjen e njerëzve nga uria, në uljen e çmimeve globale të drithërave", tha Cleverly në një intervistë ekskluzive për Anadolu.

"Presidenti Erdoğan ka bërë një punë tepër të rëndësishme në interes të shumë njerëzve në mbarë botën, duke luajtur një rol me OKB-në në sigurimin e iniciativës së drithërave", theksoi ai.

Marrëveshja e nënshkruar në muajin korrik të vitit të kaluar në Istanbul nga Rusia, Ukraina, Türkiye dhe OKB-ja mundësoi një korridor të sigurt përmes Detit të Zi për eksportet e drithërave nga portet ukrainase, që u ndërprenë nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022.

Marrëveshja ndihmoi frenimin e çmimeve spirale dhe lehtësimin e krizës globale të ushqimit duke rivendosur rrjedhën e drithërave dhe produkteve të tjera nga Ukraina, vend që është një nga eksportuesit më të mëdhenj të drithërave në botë.

Këtë javë, Moska refuzoi zgjatjen e marrëveshjes përtej 17 korrikut, duke deklaruar se pjesët që lidhen me kërkesat e saj "nuk janë zbatuar deri më tani". Vendi i referohej heqjes së pengesave për eksportet ruse të plehrave bujqësore, përfshirë shtimin e Bankës Bujqësore Ruse në sistemin e pagesave ndërkombëtare SWIFT.

Megjithatë, sekretari i Jashtëm britanik akuzoi Rusinë se përdor urinë në mbarë botën për çështje politike. "Topi është në fushën e Rusisë dhe ne i bëjmë thirrje që të angazhohen me këtë iniciativë", tha Cleverly.

Për mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar ndaj Ukrainës, ai tha se qeveria britanike do të vazhdojë të mbështesë Kievin deri në tërheqjen e trupave të fundit ruse.

Marrëveshja e migracionit me Türkiye-n

Derisa raportet e mediave britanike sugjerojnë se Mbretëria e Bashkuar po kërkon një marrëveshje të veçantë me Türkiye-n për menaxhimin e fluksit të emigrantëve dhe azilkërkuesve, Cleverly nuk konfirmoi nëse ndonjë marrëveshje e tillë është në tryezë.

"Unë e kam pasur këtë bisedë me ministrin turk të Punëve të Jashtme dhe kryeministri ka pasur një bisedë me presidentin Erdoğan. Ne do të vazhdojmë të kemi biseda për t'u marrë me atë që në thelb është një sfidë e përbashkët", tha Cleverly.

Ai theksoi se Mbretëria e Bashkuar e pranon se Türkiye ka një numër të madh emigrantësh dhe ka qenë shumë "bujare në pritjen e refugjatëve dhe emigrantëve ndërkombëtar".

"Pra, kjo është një çështje e përbashkët me të cilën përballen shumë vende dhe për shkak të natyrës ndërkombëtare të kësaj çështje, asnjë vend i vetëm nuk do të jetë në gjendje ta zgjidhë atë", u shpreh Cleverly.

Marrëveshja e tregtisë së lirë me Türkiye-n

Lidhur me bisedimet për një marrëveshje të re të tregtisë së lirë midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Türkiye-s, Cleverly tha se qeveria britanike do të "dëshironte t'i marrë këto marrëveshje sa më parë".

Pas thirrjeve telefonike të javës së kaluar midis sekretares britanike të Biznesit dhe Tregtisë, Kemi Badenoch dhe ministrit turk të Tregtisë, Ömer Bolat, dje qeveria britanike konfirmoi se të dy palët do të zhvillojnë bisedime për një marrëveshje të re dhe të modernizuar të tregtisë së lirë (MTL).

Qeveria britanike tha se MTL-ja ekzistuese, e nënshkruar pasi Mbretëria e Bashkuar u largua nga Bashkimi Evropian (BE), nuk mbulon fusha kyçe si shërbimet dhe të dhënat digjitale, duke shtuar se një marrëveshje e re do të rrit tregtinë dypalëshe dhe do të ndihmojë kompanitë britanike të maksimizojnë mundësitë.

Ministria e Tregtisë së Türkiye-s tha se përpjekjet për këtë qëllim "filluan vitin e kaluar, me të dy partnerët që arritën në përfundim se do të kishte dobi në zgjerimin dhe thellimin e marrëdhënieve tregtare".

Ministria turke po ashtu tha se një mjedis i hapur tregtar i bazuar në rregullat e tregtisë globale që "mbështesin rritjen dhe prosperitetin reciprok" tani është "më i rëndësishëm se kurrë". Duke folur në intervistën për Anadolu lidhur me këtë çështje, Cleverly theksoi se Mbretëria e Bashkuar e sheh Türkiye-n si "mike të fortë dhe të rëndësishme".

"Është një ekonomi e rëndësishme dhe natyrisht ne do të donim të bënim më shumë tregti me miqtë tanë", tha ai.

Mbretëria e Bashkuar do të "gjykojë Assad-in e Sirisë për veprimet e tij"

Lidhur me përpjekjet e vazhdueshme nga vendet arabe për të normalizuar marrëdhëniet me Sirinë, Cleverly tha se Mbretëria e Bashkuar ka qëndrimin e saj, por "respekton vendimin e vendeve arabe".

"Nëse (Bashar) al-Assad është serioz, atëherë ai duhet ta demonstrojë këtë përmes një veprimi. Ai duhet të krijojë siguri në Siri në mënyrë që ata refugjatë sirianë të mund të kthehen në shtëpi. Ai duhet të garantojë sigurinë e tyre", tha sekretari i Jashtëm britanik.

"Ai duhet të punojë me komunitetin ndërkombëtar për të lehtësuar dërgesat e ndihmave ndërkufitare. Pra, ne do ta gjykojmë atë për veprimet e tij", shtoi Cleverly.