Kreu i shërbimit sekret të inteligjencës britanike ‘MI6’, Richard Moore, u ka kërkuar shtetasve rusë të zemëruar me luftën në Ukrainë që të "punojnë së bashku" me Mbretërinë e Bashkuar për të ndihmuar në ndaljen e gjakderdhjes.

"I ftoj ata të bëjnë atë që kanë bërë të tjerët gjatë 18 muajve të fundit dhe të bashkohen me ne. Dera jonë është gjithmonë e hapur. Sekretet e tyre do të jenë të sigurta me ne dhe së bashku do të punojmë për t’i dhënë fund gjakderdhjes", tha Moore për ‘Politico’.

Intervista me kreun e agjencisë ‘MI6’ u zhvillua para një audience në ambasadën britanike në Pragë, ku Moore tha publikisht se spiunët britanikë po përdorin inteligjencën artificiale (AI) për të frenuar furnizimin me armë në Rusi.

"Ka shumë rusë sot që janë të tmerruar në heshtje nga pamja e forcave të tyre të armatosura që pluhurojnë qytetet ukrainase, duke dëbuar familje të pafajshme nga shtëpitë e tyre dhe duke rrëmbyer mijëra fëmijë", tha shefi i spiunazhit.

Sipas tij, Mbretëria e Bashkuar do t’i trajtojë ofertat e tyre të ndihmës me maturi dhe profesionalizëm.

"Sekretet e tyre do të jenë gjithmonë të sigurta me ne dhe së bashku do të punojmë për t’i dhënë fund gjakderdhjes. Shërbimi im jeton sipas parimit se besnikëria dhe mirënjohja jonë ndaj agjentëve tanë është e përjetshme", tha Moore.

Siç theksoi ai, spiunët britanikë "po kombinojnë aftësitë e tyre me IA dhe të dhëna të shumta për të identifikuar dhe ndërprerë rrjedhën e armëve në Rusi".

Më parë, Moore paralajmëroi Perëndimin se do të mbetet prapa rivalëve të tij në garën e inteligjencës artificiale.

"Së bashku me aleatët tanë, (ne synojmë) të fitojmë garën për të zotëruar përdorimin etik dhe të sigurt të IA-së", tha Moore.