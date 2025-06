I lindur në San Francisko në vitin 1940, Lee u rrit në Hong Kong dhe pati famë të hershme si një aktor fëmijë, i mbështetur nga babai i tij, i cili ishte një këngëtar i famshëm kantonez i operës.

Biznesmeni nga Hong Kongu W. Wong ende e kujton ditën e vitit 1972 kur dëgjoi për herë të parë fëmijët e lagjes të flisnin për një figurë që dukej më e madhe se jeta: Bruce Lee.

Lee, një artist i përsosur luftarak, filmat e të cilit ndezën një mani kung fu në mbarë botën, ishte një nga burrat e parë aziatikë që arriti nivelin e superyllit të Hollivudit përpara vdekjes së tij në moshën 32-vjeçare.

Ndikimi i tij mund të ndihet ende në Hong Kong, ku ai kaloi fëmijërinë dhe vitet e fundit, pasi fansat mbajnë ekspozita dhe seminare të arteve marciale këtë javë për të shënuar 50-vjetorin e vdekjes së Lee.

"Çdo fëmijë ka nevojë për një lloj modeli, dhe unë zgjodha Bruce Lee." Shpresoja se jeta ime do t'i ngjante Bruce Leet që pashë: i pashëm, i fortë, me arte të shkëlqyera marciale dhe një imazh heroik", tha Wong, 54 vjeç, i cili drejton klubin më të madh të tifozëve të qytetit kushtuar yllit për gati tri dekada.

Shpejtësia dhe forca e Lee janë të pakrahasueshme

Në studion e Wing Chun, stili i arteve marciale që Lee praktikoi përpara se të shpikte metodën e tij Jeet Kune Do, mjeshtri i arteve marciale nderohet si diçka e ngjashme me një shenjtore mbrojtëse.

Pronari i studios, Cheng Chi-ping, 69 vjeç, tha se grupi i tij filloi të stërvitet nën hijen e ndikimit kulturor të Lee, por kurrë nuk mund të krahasohej me shpejtësinë, forcën ose fizikun e tij.

Tërheqja e Lee nuk është zvogëluar për gjeneratën e ardhshme, thotë Mick Leung, 45 vjeç, i cili ishte stërvitur në të njëjtën studio dhe, si adoleshent, kërkoi filmat e Lee në videokasetat e vjetra.

Thyerja e barrierave

Në moshën 18-vjeçare, Lee vazhdoi studimet në Shtetet e Bashkuara dhe kaloi dekadën e ardhshme duke mësuar artet marciale dhe duke luajtur role të vogla në Hollywood, përpara se të merrte rolin e Cato në serialin televiziv The Green Hornet.

Kur Lee u kthye në Hong Kong, ai fitoi rolin e tij të parë kryesor në filmin e arteve marciale The Big Boss, i cili e bëri atë një emër të njohur në Azi pas publikimit të tij në 1971.

Vitin pasues pamë dy hite të tjera, Fist of Fury dhe Way of the Dragon - duke e çimentuar personalitetin e Lee si një luftëtar i pamëshirshëm dhe i shpejtë rrufe.

Lee vdiq më 20 korrik 1973 nga ënjtja e trurit që i atribuohet një reagimi negativ ndaj qetësuesve.

Tejkalimi i identitetit kinez

Studiuesi i filmit Aaron Han Joon Manyang-Park, i cili i mësoi filmat Lee në Universitetin e Hong Kongut, tha se Lee shpreh një lloj identiteti kinez që i kapërcen kufijtë kombëtarë.

"Unë do ta quaja Bruce Lee një shembull të suksesit të fuqisë së butë sinfonike me karakteristika të Hong Kongut," tha Magnan-Park.

Në Hollywood, Lee përfaqësonte një qortim ndaj stereotipeve raciste, duke treguar se burrat aziatikë ishin më shumë se shërbëtorë dhe zuzarë.

Skenat ku ai zhvesh bustin dhe përkul muskujt - atë që Magnan-Park e quajti "strip kung fu" - ishin thelbësore sepse ato tregojnë se si trupat e grisur mund t'u përkasin gjithashtu heronjve aziatikë.

“Ai i bëri meshkujt aziatikë tërheqës, dhe kjo është diçka për të cilën mendoj se nuk flasim mjaftueshëm”, tha ai.

Ruajtja e trashëgimisë

Pavarësisht famës së qëndrueshme të Lee, ruajtja e trashëgimisë së tij në Hong Kong nuk ishte detyrë e lehtë, tha presidenti i klubit të tifozëve Wong.

Mbështetja e qeverisë ka qenë e ndërprerë në rastin më të mirë, tha ai. Tifozët kërkuan me sukses që një statujë prej bronzi e Lee të vendosej në bregdetin e famshëm të Hong Kongut në vitin 2004, por një fushatë për të rigjallëruar rezidencën e tij të mëparshme nuk ishte në gjendje ta shpëtonte atë nga prishja në 2019.

Në një ekspozitë të muzeut qeveritar që nderonte jetën e Lee, një grua e quajtur Yip tha se donte të ndante "një simbol të Hong Kongut të vjetër" me dy fëmijët e saj.

Wong, i cili organizoi një ekspozitë më të vogël në distriktin Sham Shui Po, pranoi rënien e interesit tek të rinjtë, por tha se filozofia e Lee kishte gjithmonë potencialin për t'u bërë sërish e rëndësishme.

Ai vuri në dukje se si protestuesit në lëvizjen prodemokratike të Hong Kongut 2019 thirrën mantrën e artistit luftarak "Bëhu ujë, miku im" si një kujtesë për të përqafuar taktikat fleksibël të rezistencës.

Ky diskutim u qetësua kryesisht pasi autoritetet shtypën mospajtimin, por Wong kujton se publiku në atë kohë pyeste pse protestuesit e rinj ishin kaq të dashuruar me Lee. “Përderisa të gjithë e mbajnë mend Leen, sapo të zgjohet interesi juaj, do të keni një shans për ta rizbuluar atë”, tha ai.