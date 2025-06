Në takimin e parë të Grupit Koordinues për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës, kryeministri Albin Kurti tha se shteti ka plotësuar kërkesat ligjore dhe standardet demokratike për t'u bërë anëtar në Këshillin e Evropës.

Gjatë këtij takimi, shefi i ekzekutivit theksoi se shteti i Kosovës, i cili është i ndërtuar mbi vlerat e KiE-së, e ka vendin në këtë organizatë ndërkombëtare.

“Republika e Kosovës është e ndërtuar mbi vlerat e Këshillit të Evropës dhe me Kushtetutë e cila përfshin instrumentet më të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të njeriut si dhe të drejtave të komuniteteve pakicë natyrshëm e vendin në këtë organizatë. Anëtarësimi në KiE mundëson qasjen në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe mekanizmat e tjerë të KiE-së. Kjo forcon edhe më shumë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve tanë pa dallim etnie”, tha ai.

Sipas Kurtit, qeverisja e mirë dhe progresi demokratik i kanë hapur rrugë procesit të anëtarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës.

Sipas tij, tani kur procesi i anëtarësimit ka kaluar në Asamblenë Parlamentare fillon etapa substanciale që shoqërohet me vizita fakte-mbledhëse për çka kërkoi koordinim të mirë të grupit punues.

“Qeverisja e mirë dhe progresi demokratik vlerësuar nga raporte ndërkombëtare, sidomos në sundimin e ligjit i ka hapur rrugë procesit të anëtarësimit tonë në këtë organizatë. Pra, Republika e Kosovës ka plotësuar edhe kërkesat ligjore edhe standardet demokratike për t'u bërë anëtare e KiE-së”, ka shtuar Kurti.

Nga ana tjetër, Ministrja e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës, Donika Gërvalla, deklaroi se tashmë që Kosova ka kaluar fazën e parë të procesit të anëtarësimit në Këshillin e Evropës, ecuria e këtij procesi tutje varet nga bashkërendimi i këtij grupi koordinues.

Gërvalla kërkoi nga të gjitha institucionet të angazhohen në mënyrë që anëtarësimi të ndodhë sa më shpejt.

“Tani që ka kaluar faza e parë gjithçka do të varet nga bashkërendimi i mirë i këtij grupi, prandaj uroj që institucionet që i përfaqësoni të luftoni në emër të Kosovës që proceset të cilat varen nga institucionet tuaja të ecin sa më shpejt, sepse nga bashkërendimi juaj do të varet edhe ritmi me të cilin ne do të anëtarësohemi në Këshillin e Evropës sa më shpejt”, ka deklaruar Gërvalla.

Kosova më 12 maj të vitit të kaluar ka aplikuar për anëtarësim në Këshillin e Evropës.

Ndërsa, në prill të këtij viti Komiteti i Ministrave me më shumë se 2/3 e votave të shteteve anëtare vendosi në favor të përmbylljes së etapës së parë të anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, duke ia kaluar kërkesën për anëtarësim Asamblesë Parlamentare.