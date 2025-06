Zjarri në Greqi: Nisi operacioni më i madh i evakuimit në 50 vitet e fundit

Në ishullin grek Rodos operojnë 16 ekipe në terren, 266 zjarrfikës dhe 49 kamionë uji, ndërsa së shpejti do të mbërrijnë edhe 10 automjete shtesë zjarrfikëse me 60 zjarrfikës, që do të shtohen me 5 kamionë të tjerë.