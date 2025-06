Pas një qershori të nxehtë rekord, zona të mëdha të ShBA-së dhe të Meksikës, të Evropës Jugore dhe të Kinës përjetojnë temperatura ekstreme edhe në korrik, duke thyer shumë rekorde lokale të temperaturave të larta.

"Në përputhje me atë që është pritur nga parashikimet e kaluara të klimës dhe raportet e IPCC-së, këto ngjarje nuk janë më të rralla sot. Amerika e Veriut, Evropa dhe Kina kanë përjetuar gjithnjë e më shpesh valë të nxehti gjatë viteve të fundit si rezultat i ngrohjes së shkaktuar nga aktivitetet njerëzore", thotë studimi i World Weather Attribution, një ekip botëror shkencëtarësh që shqyrtojnë rolin e ndryshimit të klimës në mot ekstrem.

Gjetjet e studimit tregojnë se pa ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu, këto ngjarje të nxehtësisë do të ishin jashtëzakonisht të rralla.

"Në Kinë do të kishte qenë rreth një ngjarje 1 në 250 vjet, ndërsa nxehtësia maksimale si në korrik 2023 do të kishte qenë praktikisht e pamundur të ndodhte në rajonin ShBA/Meksikë dhe Evropën Jugore nëse njerëzit nuk do ta kishin ngrohur planetin duke djegur lëndë djegëse fosile", thonë nga WWA-ja.

Shkencëtarët e WWA-s theksojnë se nëse bota nuk ndalon me shpejtësi djegien e lëndëve djegëse fosile, këto ngjarje do të bëhen edhe më të zakonshme dhe bota do të përjetojë valë edhe më të nxehta dhe më të gjata.

"Një valë të nxehti si ato të fundit do të ndodhte çdo 2-5 vjet në një botë që është 2°C më e ngrohtë se klima paraindustriale", thuhet në studim.

Në Evropë, dita më e nxehtë ndonjëherë në Katalunja u regjistrua dhe rekordet më të larta të temperaturës minimale ditore u thyen në pjesë të tjera të Spanjës. Në ShBA, pjesë të Nevadas, Kolorados dhe Nju Meksikos shënuan nivelin më të lartë të të gjitha kohërave, pjesë të Arizonës, Ishujt Kajman, temperaturat më të larta ndonjëherë gjatë natës në Phoenix Arizona, i cili gjithashtu kishte rekordin e tij për kohën më të gjatë pa rënë nën 90F /32,2C".