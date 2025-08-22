Izraeli po mendon të reduktojë furnizimin me ujë në veri të Gazës, ndërsa riparon tubacionet në jug, në përgatitje për zhvendosjen e palestinezëve nga qyteti i Gazës si pjesë e një plani më të gjerë për pushtimin e enklavës, tha transmetuesi publik i vendit.
KAN raportoi se qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu po shqyrton uljen e ujit të dërguar në veri, ndërsa punon për të rregulluar dy tubacione të drejtpërdrejta në jug të Gazës.
Ky hap vjen ndërsa Izraeli përballet me akuza se po e përdor etjen si armë në gjenocidin mbi Gazën, krahas urisë së detyruar dhe kufizimeve mbi ndihmën humanitare.
Që nga janari, Izraeli ka ndërprerë furnizimin me ujë nga kompania kombëtare izraelite Mekorot, një nga burimet e fundit që furnizonte enklavën, sipas Zyrës së Medias së Qeverisë së Gazës.
Më 9 mars, ushtria izraelite gjithashtu preu linjën e fundit të energjisë që furnizonte impiantin qendror të shkripëzimit të ujit në jug të Deir al Balah, duke ndalur prodhimin masiv të ujit të pijshëm dhe duke përkeqësuar krizën.
Të mërkurën, ministri i mbrojtjes Israel Katz miratoi një plan ushtarak të quajtur "Qerret e Gideonit 2" për të pushtuar qytetin e Gazës, pavarësisht përpjekjeve të ndërmjetësimit dhe pranimit nga Hamasi të një propozimi për armëpushim.
Kabineti i Luftës i Izraelit më herët këtë muaj miratoi planin me faza të Netanyahut për të ripushtuar të gjithë Gazën.
Faza e parë parashikon marrjen nën kontroll të qytetit të Gazës duke zhvendosur rreth 1 milion banorët e tij drejt jugut, duke rrethuar qytetin dhe duke kryer operacione në zonat e banuara.
Faza e dytë përfshin pushtimin e kampeve të refugjatëve në qendër të Gazës, shumë prej të cilëve tashmë janë përballur me shkatërrim të gjerë.
Sipas planit, mbi 800.000 palestinezë do të transferohen në të ashtuquajturat "zona humanitare" në jug, ku do të ngrihen strehimore, spitale fushore dhe infrastrukturë uji.
Pritet që përgatitjet të përfundojnë brenda tre javësh.