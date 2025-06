Një burrë që sulmoi një xhami në zonën e Torontos me sëpatë dhe planifikoi viktima masive, u dënua me tetë vjet burg të martën.

I armatosur me spërkatje ariu dhe një sëpatë, Mohammad Moiz Omar hyri në Qendrën Islamike Dar Al-Tawheed në Mississauga, ku rreth 30 besimtarë po kryenin lutjet e hershme të mëngjesit më 19 mars 2022. Ai u ndalua para se të mund t'u shkaktonte dëm të rëndë të pranishmive në xhami. .

Sipas një deklarate të fakteve të pranuara nga gjykata, Omari "kishte synim të kryente një ngjarje masive të viktimave" dhe ai ishte i ndezur me një urrejtje dhe dëshirë të fortë për të frikësuar myslimanët. Ai besonte se Islami është "një fe jotolerante dhe e dhunshme".

Më 19 korrik, Omari u deklarua fajtor për tri akuza: administrim të një lënde të dëmshme (spërkatje ariu) me qëllim të dëmtimit trupor, sulm me armë dhe dëmtim të pronës fetare. Ai gjithashtu pranoi se sulmi përbënte aktivitet terrorist. Ai ishte 24 vjeç në momentin e sulmit.

Gjatë seancës dëgjimore të 19 korrikut, imami i xhamisë, Ibrahim Hindy, tha se sulmi ishte i tmerrshëm.

"Ky nuk ishte dikush që kishte një ditë të keqe ose kishte një episod të shëndetit mendor," tha Hindy për Korporatën Kanadeze të Transmetimeve. "Ky ishte dikush që planifikoi qartë se çfarë donte të bënte dhe si donte të vriste myslimanët," tha Hindy. "Unë jam vetëm mirënjohës që të pranishmit në xhami ishin në gjendje ta ndalonin atë përpara se ai të ishte në gjendje të dëmtonte dikë përfundimisht."

Ata sipas imamit të xhamisë ishin në gjendje të luftonin Omarin në dysheme. Askush nuk u lëndua rëndë, megjithëse një person u godit me shkelma në stomak dhe disa u prekën nga spërkatja e ariut. Dëmi i xhamisë u vlerësua në 16.000 dollarë kanadianë (12.140 dollarë amerikanë). Omari i tha policisë se ishte mysliman, por tani ishte ateist.

Avokati i Omarit dhe prokuroria e Kurorës ranë dakord për një dënim me tetë vjet në seancën dëgjimore të 19 korrikut dhe të martën gjykatësi ra dakord. Duke e llogaritur kohën e kaluar tashmë në paraburgim, Omar do të burgoset për pak më shumë se pesë vjet. Ai do të ketë të drejtë për lirim me kusht në gjysmën e asaj kohe. të