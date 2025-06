Takimi i parë ballë për ballë i Bordit Këshillues të OKB-së për Zero Mbetje do të mbahet këtë nëntor në metropolin turk të Istanbulit, tha drejtoresha ekzekutive e UN-Habitat, Maimunah Mohd Sharif. Në një intervistë për Anadolun, ajo tha se se ngjarja e parë e Ditës Botërore të Qyteteve u mbajt në Shangai në vitin 2013, duke theksuar se tema për këtë vit në Istanbul nën udhëheqjen e Zonjës së Parë turke Emine Erdoğan – e cila ka udhëhequr përpjekjet për mbetjet zero të Türkiyes – do të jetë financimi i agjendës së qyteteve.

Sharif, e cila më parë shërbeu si kryebashkiake e rëndësishëme në Malajzi, tha se ata shpresojnë dhe presin të shohin Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres të marrë pjesë personalisht në takim më 1 nëntor, pasi ai do të ftohet nga kryesuesi.

“Ne do të kontrollojmë planin tonë të punës, i cili përfshin atë që duam të arrijmë në tri vitet e ardhshme” duke ndarë “praktikat më të mira dhe gjithashtu sfidat në një mënyrë më holistike dhe të integruar”, nënvizoi ajo.

Në lidhje me punën aktuale të UN-Habitat-it për qëllimin e mbeturinave zero, Sharif iu referua Iniciativës për Qytetet e mençura për mbetjet në vitin 2018, duke theksuar se rreth 400-500 qytete i janë bashkuar tashmë programit.

“Ne patëm Ditën e parë Ndërkombëtare të Zero Mbetjeve më 30 mars të këtij viti në Nju Jork,” vuri në dukje ajo, duke shtuar, “Ne kemi ngritur tashmë një njësi për menaxhimin e mbetjeve të ngurta”, duke përfshirë trajtimin e mbetjeve, trajtimin e ujërave të zeza dhe analizimin e burimeve të mbetjeve për të dalë me veprimet e duhura. Të gjithë duhet të luajmë një rol

Duke nënvizuar se kriza klimatike është reale, zyrtari i OKB-së citoi raporte që thonë se ky korrik është muaji më i nxehtë deri më sot, duke kritikuar se si Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) e ka përmendur rrallë këtë çështje pavarësisht seriozitetit të saj.

Arritja e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së (SDG) është kritike në këtë pikë, theksoi ajo, duke vënë në dukje se kostot e këtyre veprimeve të lidhura me mbetjet zero janë gjithashtu jashtëzakonisht të rëndësishme.

“Deri tani 2,3 miliardë tonë mbetje nuk janë trajtuar siç duhet deri më tani,” tha ajo, duke shtuar se kjo do të thotë se “pothuajse 40 për qind e mbetjeve globale nuk janë menaxhuar në mënyrën e duhur”.

Duke nënvizuar se menaxhimi i mbetjeve do të jetë një prioritet gjatë takimit, Sharif tha se zonja e parë e Surinamit dhe ajo e Sierra Leones, studiues dhe anëtarë nga sektori publik dhe privat do të jenë ndër anëtarët këshillues që do të ndajnë praktikat më të mira për këtë çështje.

Duke përcaktuar qëndrueshmërinë si përdorimin e burimeve të kufizuara në një mënyrë që të mos rrezikohen gjeneratat e ardhshme, kreu i UN-Habitatit tha se një përpjekje globale është vërtet e nevojshme për ta arritur këtë.

Nga 169 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të vendosura në vitin 2015, deri më tani janë arritur vetëm dy, gjë që tregon se “nuk po shkojmë përpara, ne jemi prapa në arritjen e të gjitha qëllimeve”, theksoi ajo.

“Të gjithë ne duhet të luajmë një rol” për ta bërë këtë, vuri në dukje Sharif.