Sindikata e futbollit e Türkiyes dhe ajo e Italisë kanë njoftuar se do të dorëzojnë një ofertë për organizimin e përbashkët të Kampionatit Evropian që do të mbahet në vitin 2032.

Kjo, siç konfirmohet nga Federata Turke e Futbollit, është vendosur pas takimeve me homologët e tyre italianë. Sipas FShF-së, organizimi i përbashkët i kampionateve rezultoi shumë i suksesshëm në Kampionatin Evropian të 2008, 2012 dhe 2020.

“Vendimi përfundimtar për përzgjedhjen e qyteteve pritëse dhe stadiumeve do të merret pas shqyrtıimeve të ardhshme”, tha TFF.

Presidenti i TFF-së, Mehmet Buyukeksi, tha se vendimi për të konkurruar së bashku për EURO 2032 është i rëndësishëm si për futbollin turk, ashtu edhe për atë evropian.

“Partneriteti ynë me Federatën Italiane të Futbollit pasqyron vlerat e miqësisë dhe bashkëpunimit në futbollin europian. “Besoj se do të forcojë bashkëpunimin ekzistues mes dy vendeve mesdhetare që janë pjesë e një kulture të ngjashme dhe historie me rrënjë të thella dhe do të ndërtojë një urë të rëndësishme për të ardhmen e futbollit tonë”, tha Buyukeksi.