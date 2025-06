Teknologjia e "imazhimit transparent" e zhvilluar nga një ekspert turk pritet të hapë terren të ri në trajtimin e kancerit.

Teknologjia për t'i bërë transparente qelizat, indet dhe organizmat e tëra siç janë minjtë, ka sjellë perspektiva të reja në kërkimin e ilaçeve kundër kancerit.

Falë shpikjes së fundit nga profesori Ali Erturk, kreu i Institutit të Inxhinierisë së Indeve dhe Mjekësisë Rigjeneruese në Universitetin e Mynihut, Gjermani, është bërë i mundur zbulimi i tumoreve që ishin shumë të vegjël për t'u parë më parë.

Në veprën e tij të fundit, Erturk ishte pionier i një zhvillimi të madh veçanërisht në kërkimin e kancerit duke mundësuar skanimin e organeve dhe indeve me qartësi dhe detaje, e paparë deri më tani.

Cancer Research UK, një nga institucionet më të mëdha të kërkimit të kancerit në botë, tha në një deklaratë se teknika e re e shqyrtimit ka nisur një epokë të re në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit.

“Falë teknologjive të imazhit që kemi zhvilluar, ne mund të shohim qeliza të vogla kancerogjene në mënyrë që të mund të kërkojmë zgjidhje të reja që mund t'i shkatërrojnë ato përpara se të përhapen më tej”, tha Erturk për Anadolu.

“Duke kombinuar metodën e sapozhvilluar të transparencës me inteligjencën artificiale, ne tani mund të përfundojmë studimet, që mund të zgjasin vite, brenda disa orësh”, tha Erturk.

“Duke përdorur inteligjencën artificiale, mendoj se mund të gjejmë zgjidhje më efektive për sëmundjet si kanceri dhe Alzheimer në të ardhmen e afërt,” shtoi ai.

OBSh-ja paralajmëroi rritjen rapide të rasteve të kancerit

Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSh), numri i rasteve me kancer në botë pritet të rritet me 55 për qind deri në vitin 2040 krahasuar me vitin 2020.

“Nëse shkalla e kancerit mbetet e qëndrueshme dhe rritja e popullsisë dhe plakja vazhdojnë paralelisht, vlerësohet se deri në vitin 2040, 28 milionë raste të reja të kancerit do të regjistrohen në botë”, ka njoftuar OBSh-ja.

Deri në vitin 2040, numri i rasteve të kancerit pritet të rritet me 54,9 për qind krahasuar me vitin 2020, me rritjen 60,6 për qind më të madhe te meshkujt sesa te femrat.

Kanceri, shkaku i dytë kryesor i vdekjeve, diagnostikohet çdo vit në 734.000 njerëz, dhe në vitin 2020, një në gjashtë vdekje ishte për shkak të kancerit.

Më shumë se 19,2 milionë njerëz në mbarë botën u diagnostikuan me kancer në vitin 2020, ndërsa më shumë se 9,9 milionë njerëz vdiqën nga kjo sëmundje.

Rreth 400.000 fëmijë sëmuren nga kanceri çdo vit në botë.

30 deri në 50 për qind e vdekjeve nga kanceri mund të parandalohen me diagnostikim të hershëm dhe trajtim efektiv, ndërkohë që një numër i konsiderueshëm pacientësh nuk kanë akses në diagnostikimin dhe trajtimin në kohë.

Sipas Agjencisë Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kancerin, Azia ka numrin më të madh të rasteve – 9,5 milionë.