Ndryshimet klimatike prekin shumë sektorë, por turizmi është veçanërisht i prekshëm pasi varet nga kërkesa.

Shqetësimi kryesor është nëse njerëzit do të zgjedhin të ndryshojnë sezonet dhe preferencat e tyre të pushimeve, duke zgjedhur destinacione më të freskëta ose do të kërkojnë që objektet turistike të përshtaten me motin ekstrem në afat më të gjatë.

Korriku i vitit 2023, i cili u regjistrua si muaji më i nxehtë në historinë njerëzore, dëshmoi një sërë ngjarjesh ekstreme të motit në gjithë globin për shkak të ngrohjes globale të shkaktuar nga njeriu.

Këtë verë zjarret kanë shkatërruar disa nga destinacionet kryesore të pushimeve në botë, nga Rodosi, Korfuzi dhe Athina në Greqi në pjesë të Italisë, Spanjës dhe Türkiyes jugore, duke ndërprerë rëndë turizmin në këto rajone.

Vetëm në Rodos, mbi 19.000 njerëz u evakuuan pasi flakët dolën prej kontrollit.

Nga të gjitha llogaritë, efektet e ngrohjes globale do të përkeqësohen gjatë viteve në vijim, me temperatura me gjasa që të rriten dhe valët e të nxehtit do të bëhen më të shpeshta.

Ndikimi i këtij moti ekstrem në sektorin e turizmit është i pashmangshëm.

“Ndërsa temperaturat vazhdojnë të rriten, udhëtarët mund të rimendojnë të vizitojnë destinacione të prirura ndaj zjarreve ose të përjetojnë valë të zgjatura të të nxehtit gjatë muajve të pikut të verës”, tha për Anadolu Bulut Bagci, kryetar i Institutit Botëror të Forumit të Turizmit (WTFI), me seli në Londër.

“Në vend të kësaj, turistët mund të priren të kërkojnë rajone më të freskëta dhe më pak të prekura nga nxehtësia për pushimet e tyre verore. Destinacionet bregdetare ose vendstrehimet malore që ofrojnë lehtësim nga nxehtësia ekstreme mund të bëhen më tërheqëse për udhëtarët.”

Bagci theksoi se kushtet sfiduese të shkaktuara nga valët e të nxehtit dhe ngjarjet e lidhura me klimën mund të kenë efekte afatgjata në sektorin e turizmit.

“Destinacionet e cenueshme nga zjarret ose temperaturat ekstreme mund të dëshmojnë ulje të trafikut turistik, duke rezultuar në humbje ekonomike për bizneset lokale dhe komunitetet që varen shumë nga industria,” tha ai.

Ai tha se këto ndikime mund të vazhdojnë “nëse nuk merren masat e duhura për të adresuar rreziqet që lidhen me klimën dhe për të rritur elasticitetin”.

“Vëzhgimet tona sugjerojnë se i gjithë peizazhi turistik i rajonit të Mesdheut ka të ngjarë të pësojë ndryshime të rëndësishme, të nxitura nga fatkeqësitë natyrore,” shtoi ai.

Sipas Bagci, ndryshimi i klimës dhe ndikimi i saj në sjelljen e turistëve do të kërkojë një rivlerësim brenda sektorit dhe investitorët do të fokusohen gjithnjë e më shumë në projekte të përafruara me këto preferenca në ndryshim.

Çdo ndryshim do të jetë gradual

Për Tom Jenkins, Kreu i Shoqatës Evropiane të Turizmit, ndikimi në sektor nuk ka qenë aq i dëmshëm sa mendohej.

Pati disa anulime pas zjarreve në Rodos, por, “përtej kësaj, ne shohim shumë pak kërkesa në rënie”, tha ai për Anadolu.

Në Evropën Jugore, me gjithë temperaturat cërcëritëse, nuk pati pothuajse asnjë rënie të kërkesës.

“Në fakt, ka pasur pothuajse një rritje, sepse në të vërtetë është mjaft ftohtë në Evropën veriore dhe çështja është që njerëzit shkojnë në Mesdhe në korrik sepse duan vapë,” shpjegoi ai.

“Tani, ata morën më shumë sesa prisnin, por nuk pati rënie kur erdhën këto temperatura rekord.”

Figueres, një qytet në rajonin e Katalonjës të Spanjës, vendosi një rekord të ri të temperaturës prej 45,4 gradë celsius më 18 korrik, ndërsa një stacion në ishullin italian të Sardenjës regjistroi 48,2 gradë celsius më 24 korrik, sipas të dhënave të Organizatës Botërore Meteorologjike (WMO).

Një këshillë e OBM-së ka paralajmëruar se nxehtësia ekstreme mund të vazhdojë deri në gusht.

Nëse e gjithë kjo ndikon në dinamikën e sektorit të turizmit, do të duhet një kohë e konsiderueshme për çdo ndryshim të dukshëm, sipas Jenkins.

“Duhet të krijohet një model kur njerëzit presin që të jetë një nxehtësi e pakëndshme, në vend që të jetë thjesht e nxehtë. Do të jetë një ndryshim i madh për njerëzit që të largojnë Mesdheun nga pushimet e tyre”, tha ai.

“Gjatë 50 viteve të fundit është bërë një traditë e mirëfilltë familjare. Por, nëse ndodh ndonjë ndryshim, ai do të jetë gradual”, tha ai.

Ndërsa preferencat ndryshojnë, hotelet do të përshtaten në përputhje me rrethanat, theksoi Jenkins.

Ata do të fokusohen në reklamimin e cilësisë së ajrit të kondicionuar, freskinë e pishinave të tyre dhe mënyra të tjera se si mund t’u japin mysafirëve të tyre pushim nga nxehtësia, shtoi ai.

Të dy, Bagci dhe Jenkins, ngritën mundësinë që sezoni i pikut të turizmit të zhvendoset nga korriku në maj, qershor ose gusht, duke thënë se industria do të ndjekë kërkesën.

“Efektet afatgjata në sektorin e turizmit do të varen kryesisht nga sa mirë industria mund të përgatitet dhe të përshtatet me rreziqet e lidhura me klimën,” tha Bagci, duke pohuar se “përqafimi i praktikave të qëndrueshme dhe investimi në qëndrueshmërinë klimatike” mbetet kyç për të ardhmen e saj.