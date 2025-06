Festivali "Vera e Ohrit" do të festojë ditëlindjen e tij të 63-të me muzikën Fado, një këngë tradicionale kombëtare portugeze me vokalisten e shquar Juana Amendoira nga Portugalia e shoqëruar nga artistët Pedro Amendoira në kitarë portugeze dhe Joao Felipe në kitarë fado.

Programi "Vera e Ohrit" për ditëlindjen e 4 gushtit tashmë sipas traditës ofron eksperienca të jashtëzakonshme, ngjarje që dallohen nga përmbajtjet e zakonshme programore për cilësinë dhe atraktivitetin e tyre artistik.

Siç u theksua në konferencën e sotme për shtyp me rastin e ditëlindjes së Festivalit, "Vera e Ohrit" është një institucion kulturor me traditë të pasur dhe reputacion të madh ndërkombëtar.

“Sot, për herë të 63-të, urojmë të jetë i përjetshëm Festivali i cili ka lënë pas një histori të pasur me emra të njohur të elitës muzikore botërore dhe krijime të larta teatrore. Një bollëk muzikantësh dhe aktorësh të njohur, shtëpi të njohura të operës dhe teatrit, artdashës të shumtë, por edhe të gjithë ata që punuan pa u lodhur për të ngritur lart Festivalin, na dhanë nderin të festojmë 63 vjet të suksesshme. Duke u mbështetur në një traditë të gjatë të pasur, ‘Vera e Ohrit’ pa dyshim hap përpara drejt sfidave të reja, duke arritur majat më të larta të artit muzikor dhe dramatik në botë, tha drejtoresha e festivalit “Vera e Ohrit”, Natasha Popoviq.

Siç theksoi ajo, historia e pasur e “Verës së Ohrit” është dëshmi e kontributit të shumë gjeneratave dhe përpjekjeve të tyre për thurjen e historisë së suksesit të skenës së lartë kulturore.

“Më lejoni që sot, kur festojmë ditën më të rëndësishme të ‘Verës së Ohrit’, ditëlindjen e Festivalit, të shpreh mirënjohjen time të madhe për të gjithë ata që kontribuan në madhështinë e këtij manifestimi muzikor e skenik. Me shumë respekt do të falënderojmë përgjithmonë Ana Lipsha-Tofoviqin, e cila në vitin e largët 1961, nën harqet e Shën Sofisë së bukur, shënoi lindjen e manifestimit më të madh kulturor në vend dhe na mundësoi të kremtojmë artin më të mirë, të gëzohemi në bukuri dhe për të krijuar vlera të përhershme. Emrin e saj do ta festojnë shumë gjenerata pas nesh, shtoi Popoviq.