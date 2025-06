Ndërsa Türkiye përgatitet për të shënuar 100-vjetorin e saj, Ministri i Jashtëm Hakan Fidan tha të hënën se vizioni i vendit ishte të jetë ndër aktorët e sistemit të ndërtimit të botës.

"Vizioni ynë është ta bëjmë Türkiyen një nga aktorët e ndërtimit të sistemit në 'Shekulli e Türkiyes'. Ne do ta arrijmë këtë qëllim të madh duke parashikuar dhe formësuar ndryshimin”, tha Fidan në një fjalim para ambasadorëve turq që shërbejnë jashtë dhe brenda vendit.

Të dërguarit u mblodhën në kryeqytetin Ankara për Konferencën e 14-të të Ambasadorëve për të diskutuar zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, tendencat globale dhe sfidat e mundësitë e fundit.

"Ne do të punojmë me vendet e tjera për të krijuar një sistem ndërkombëtar efektiv dhe gjithëpërfshirës që përqafon njerëzimin, eliminon padrejtësitë globale, adreson pabarazitë ekonomike dhe prodhon paqe, siguri, stabilitet dhe prosperitet," tha Fidan.

Me vetëdijen se ndryshimet e mëdha kërkojnë durim strategjik dhe vullnet të fortë, Türkiye do të vazhdojë me hapa "modestë, por të qëndrueshëm", shtoi ai.

"Gjatë zbatimit të këtyre hapave, ne do të veprojmë në përputhje me katër qëllimet themelore strategjike. Këto janë: Të vendosim paqen dhe sigurinë në rajonin tonë, të vendosim marrëdhëniet tona me jashtë në baza strukturore, të zhvillojmë një mjedis prosperiteti dhe të avancojmë qëllimet tona globale”, theksoi Fidan.

"Grupet terroriste kërcënimi më i madh për sigurinë"

Kërcënimi më i madh për sigurinë, paqen dhe stabilitetin në rajonin e Türkiyes janë organizatat terroriste dhe grupet e tjera përfaqësuese, tha ministri.

“Pavarësisht nëse quhet FETO (Organizata Terroriste Fetullah), PKK/YPG, ose DAESh, së bashku me të gjitha institucionet tona përkatëse, ne nuk do t'i lejojmë organizatat terroriste dhe forcat pas tyre të hapin sytë në vendin tonë dhe në rajonin tonë. Nuk do të lëmë hapësirë (për ta), nuk do t'i lëmë të marrin frymë”, shtoi Fidan.

Për këtë qëllim, Fidan tha se Türkiye do të vazhdojë të luftojë terroristët duke rritur aftësitë e saj ushtarake, inteligjente dhe teknologjike brenda vendit, duke siguruar një bashkëpunim efektiv me miqtë jashtë vendit.

FETO-ja dhe udhëheqësi i saj me bazë në ShBA, Fetulla Gulen, orkestruan grushtin e shtetit të dështuar të 15 korrikut 2016, në të cilin 253 njerëz u vranë dhe 2.734 u plagosën në Türkiye.

PKK-ja – e listuar si një organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e më shumë se 40.000 njerëzve, përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja, në fushatën e saj terroriste më shumë se 35-vjeçare kundër Türkiyes.

Në vitin 2013, Türkiye u bë një nga vendet e para që e shpalli DAESh-in një organizatë terroriste.

Vendi që atëherë është sulmuar nga grupi terrorist disa herë, me mbi 300 njerëz të vrarë dhe qindra të tjerë të plagosur në të paktën 10 sulme vetëvrasëse, shtatë sulme me bomba dhe katër sulme të armatosura. Si kundërpërgjigje, Türkiye nisi operacione antiterror brenda dhe jashtë vendit për të parandaluar sulme të mëtejshme.