Një burrë danez që udhëtoi botën në 10 vjet la zemrën e tij në Istanbul, duke thënë se Türkiye është një vend i mahnitshëm me peizazhe të bukura, kulturë të lashtë dhe histori.

Torbjorn Pedersen, i quajtur "Thor", ishte duke punuar në industrinë e transportit dhe logjistikës kur babai i tij i dërgoi një artikull me e-mail në 2013.

“Askush nuk kishte udhëtuar ndonjëherë nëpër botë pa bërë udhëtime me aeroplan”, kjo ishte një pjesë e informacionit të një artikulli që frymëzoi Pedersen, atëherë 34 vjeç, të niste aventurën më 10 tetor 2013.

Objektivi i tij i vetëm ishte të arrinte turneun botëror pa shkuar në Danimarkë në çdo kohë ose pa marrë aeroplanë. Ai gjithashtu planifikoi të qëndronte të paktën 24 orë në çdo vend.

Pedersen kishte mesatarisht 20 dollarë në ditë për ushqim, akomodim dhe udhëtim. Gjatë gjithë rrugëtimit të tij, ai u mbështet nga donacione personale dhe sponsorë.

Pedersen, i cili filloi udhëtimin e tij nga Evropa, dhe udhëtoi në Amerikën e Jugut e më pas në Afrikë, më në fund mbërriti në Türkiye në shtator 2017 përpara se të nisej për në Lindjen e Mesme.

Në një intervistë onlajn me Anadolun nga Danimarka, ai vuri në dukje se kishte vizituar Türkiyen shumë herë përpara se të niste udhëtimin e tij epik në vitin 2017 dhe shtoi: "Unë mendoj se Türkiye është mahnitëse. Mendoj se është një vend kaq emocionues, një vend kaq i madh dhe kaq plot me peizazhe të bukura, dhe kulturë e histori të lashtë.

“Ushqimi është i mrekullueshëm. Unë kam qenë nga perëndimi në lindje të Türkiyes dhe jam trajtuar me shumë dashamirësi në mënyra të ndryshme. Njerëz që më marrin në shtëpitë e tyre, më përqafojnë dhe puthin, më shërbejnë ushqim, më sjellin përreth dhe më tregojnë çfarëdo që kanë në zemrat e tyre."

Istanbuli është një nga qytetet e tij të preferuara, tha ai.

"Ndihem sikur mund të qëndroj në Istanbul përgjithmonë dhe të vazhdoj të zbuloj rrugë të reja, lagje të reja, dhe të gjitha llojet e historisë së vjetër. Është një qytet i jashtëzakonshëm. Unë e dua Türkiyen," tha ai, duke u zotuar se "kam kam qenë në Türkiye kaq shumë herë, dhe unë patjetër do të kthehem përsëri në Türkiye."

Planet shkuan keq

Pedersen fillimisht kishte planifikuar një udhëtim katërvjeçar, por u kap në Hong Kong kur shpërtheu pandemia COVID-19 në vitin 2020 me vetëm nëntë vende të mbetura për të përfunduar udhëtimin e tij. Ai ia arriti objektivit në maj të këtij viti, pas një udhëtimi dymujor me një anije nga Maldivet drejt vendit të tij.

Ai udhëtoi për 3.576 ditë gjithsej, duke bërë 37 udhëtime me anije me kontejnerë, 158 udhëtime me tren dhe 351 autobus duke udhëtuar për të parë 203 vende mbi 382.083 kilometra, ekuivalenti i një udhëtimi rreth botës më shumë se nëntë herë.

Ai u martua me të dashurën e tij të atëhershme Lee në janar 2022, e cila e kishte vizituar 27 herë në 10 vjet.

Mbështetje familjare, vështirësi

Pedersen gëzoi mbështetjen e familjes së tij për turneun e tij botëror, veçanërisht të nënës dhe gruas së tij kur vendosi të fillonte këtë udhëtim.

Ai kujtoi se u largua nga shtëpia në vitin 2013 dhe në vitin 2015 ishte gati të kthehej.

"Unë nuk ndjeva se kishte vlerësim të mjaftueshëm në atë që po bëja," tha Pedersen. "Shumë arsye për t'u dorëzuar, ka pasur shumë vështirësi gjatë rrugës. Dhe vazhdova të luftoja për atë në të cilën besoja, duke shpresuar se do të bëhej më mirë, se do të bëhej më e lehtë dhe ndonjëherë sa bëhej më e lehtë, prapë vijonin vështirësitë. Kur goditi pandemia, ajo ishte pa dyshim koha për të ndaluar, reflektuar dhe menduar për të shkuar në shtëpi, por unë nuk e bëra," shpjegoi udhëtari.

Ai tha se 20 dollarë nuk mbuluan shpenzimet e tij në disa prej vendeve, veçanërisht ato më të shtrenjta.

Pedersen, në këtë kontekst, shpjegoi se ndonjëherë udhëtonte falas në anije dhe qëndronte falas në shtëpitë e familjeve që e ftonin dhe gatuanin për të.

Ai tha se tani po shijon kthimin e tij në shtëpi dhe mezi pret të shohë miqtë dhe anëtarët e familjes që nuk i ka parë prej vitesh.

Udhëtari danez po planifikon gjithashtu të shkruajë një libër dhe të prodhojë një dokumentar për udhëtimin e tij dhjetëvjeçar gjatë vitit të ardhshëm.