Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba tha se presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, mund të sigurojë rifillimin e Marrëveshjes së Korridorit të Drithit në Detin e Zi.

Në një intervistë për gazetën italiane "Corierre Della Sera", Kuleba bëri vlerësime lidhur me Marrëveshjen e Korridorit të Drithit në Detin e Zi.

Në pyetjen "Nëse mundet Erdoğan të sigurojë rifillimin e marrëveshjes së drithit?" ministri Kuleba tha: "Po, për mendimin tim ai (presidenti Erdoğan) mund ta bëjë këtë. E dimë që diplomacia turke po punon me rusët. Ndërkohë po ndërtojmë rrugë alternative për eksportin e drithit dhe produkteve të tjera pa kaluar nga Deti i Zi".

Marrëveshja e Korridorit të Drithit në Detin e Zi

Për të ulur ndikimin mbi çmimet globale të ushqimit si pasojë e sulmit të Rusisë kundër Ukrainës, OKB-ja, Rusia, Türkiye dhe Ukraina me një ceremoni të mbajtur në Istanbul më 22 korrik 2022 nënshkruan Marrëveshjen e Korridorit të Drithit në Detin e Zi.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, në një deklaratë më 17 korrik lidhur me marrëveshjen, afati i së cilës përfundoi tha se "Marrëveshja e Korridorit të Drithit ka përfunduar 'de-facto', ka ndalur. Rusia do të rikthehet në marrëveshjen e drithit menjëherë sapo të zbatohen kushtet përkatëse. Pjesa e marrëveshjes lidhur me Rusinë nuk u përmbush".