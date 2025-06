Presidenti palestinez Mahmoud Abbas dhe shefi i byrosë politike të Hamasit, Ismail Haniya, kanë rënë dakord të përshpejtojnë krijimin e një komiteti për të diskutuar perspektivat për paqen brendapalestineze.

Në një komunikatë të lëshuar të enjten, Hamasi raportoi se Haniyeh ishte angazhuar në një bisedë telefonike me Abbasin.

Kjo thirrje ishte në vazhdimësi të përpjekjeve të tyre për të monitoruar rezultatet e një takimi që përfshin sekretarët e përgjithshëm të fraksioneve palestineze, i cili u zhvillua në Al Alamein, Egjipt, më 30 korrik.

Gjatë takimit, palët u pajtuan që krijimi i një komiteti përcjellës ndërgrupor për të diskutuar të gjitha çështjet përkatëse duhet të përshpejtohet.

Mikpritja turke

Më 27 korrik, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një takim me dyer të mbyllura me Abbasin dhe Haniyan.

Erdoğan tha se Türkiye do të mirëpresë palestinezët që zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre.

“Ne pritëm presidentin palestinez Mahmud Abbas në Ankara. Me këtë rast rinovuam edhe një herë mbështetjen tonë të fortë për kauzën palestineze dhe luftën e popullit palestinez”, tha Erdoğan pas një takimi të kabinetit në kryeqytetin Ankara.

“Takimi i presidentit palestinez Mahmud Abbas dhe kreut të byrosë politike të Hamasit, Ismail Haniya, i organizuar nga vendi ynë, i dha një dimension tjetër kësaj vizite”, shtoi Erdoğan.

Ankaraja mbështet me vendosmëri një rezolutë me dy shtete për konfliktin Izrael-Palestinë, duke miratuar krijimin e një shteti palestinez me kryeqytet Jerusalemin (Kudsin) Lindor.