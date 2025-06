Mali i Zi nga sot është më i pasur për një tjetër atraksion turistik. Zyrtarisht është hapur teleferiku Kotor - Lovçen, i cili vizitorëve u ofron pamje të Gjirit të Kotorit, por edhe të malit Lovçen.

Teleferiku Kotor - Lovçen është një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës turistike malazeze, i cili është pritur për gati një shekull.

Projekti u zbatua nga konsorciumi Novi Volvox - Leitner bazuar në kontratën koncesionare të nënshkruar në dhjetor 2021. Teleferiku u ndërtua në pak më shumë se një vit që nga vendosja e gurthemelit në korrik të vitit të kaluar.

Traseja e teleferikut fillon nga Dubi, i cili ndodhet në territorin e komunës së Kotorit dhe të çon në lokacionin Kuk në malin Lovçen, në lartësinë 1.350 metra mbi nivelin e detit. Kapaciteti i parashikuar është 48 gondola, të cilat mund të strehojnë 10 pasagjerë. Koha e udhëtimit nga stacioni i Dubit në stacionin e Kukut është më pak se 11 minuta.

Gjatësia e teleferikut Kotor - Lovćen është 3.900 metra, ndërsa diferenca në lartësi është 1.316 metra.

Teleferiku Kotor - Lovçen, i cili sot filloi funksionimin e tij komercial, është i rëndësishëm jo vetëm për Malin e Zi dhe turizmin e tij, por edhe për gjithë rajonin, tha drejtori ekzekutiv i teleferikut Marco Cus.

Ai tha se është një projekt me të cilin të gjithë duhet të krenohen dhe të përhapen në të gjithë Malin e Zi dhe Ballkanin.

"Ky projekt nuk është i rëndësishëm vetëm për Malin e Zi, jo vetëm për turizmin e tij, por për rajonin," tha Cus.

Ai tha se, sipas vlerësimeve të tyre, puna do të varet nga kushtet atmosferike.

“Sfida më e madhe e këtij viti dhe arsyeja pse u vonuam ishin shirat dhe stuhitë e paparashikuara. Kur bie shi në Kotor, këtu lart ka stuhi, pas kësaj riparohet dhe vihet sërish në funksion. Ne kemi punuar shumë dhe duam të punojmë sa më gjatë për çdo sezon”, tha Cus.

Një udhëtim me teleferik për të rritur kushton 13 euro, ndërsa bileta vajtje-ardhje është 23 euro. Çmimet e biletave për fëmijë janë dukshëm më të ulëta, ndaj një udhëtim me teleferik në një drejtim kushton shtatë euro, ose 12 euro për të dy drejtimet. Udhëtimet falas ofrohen për fëmijët nën moshën dy vjeç. Përcaktohen edhe përfitimet për personat me aftësi të kufizuara (PAK).