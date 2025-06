Kuvendi i Maqedonisë së Veriut nesër zyrtarisht do të fillojë punën me seancën e 123-të, në të cilën pika e vetme e rendit të ditës është Propozimi për aderim në ndryshimin e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Seanca duhet të fillojë në orën 11:00 me konstatimin e rendit të ditës, pas së cilës duhet të fillojë diskutimi për nevojën e bartjes së ndryshimeve kushtetuese.

Sipas Rregullores së Kuvendit, debati zgjat maksimumi dhjetë ditë pune dhe, nëse ndodh kjo, duhet të përfundojë më 31 gusht. Gjatë diskutimit, një deputet mund të flasë disa herë për gjithsej 20 minuta, ndërsa koordinatori i një grupi parlamentar gjithsej 30 minuta. Përfaqësuesi i propozuesit në diskutim mund të flasë disa herë, por jo më shumë se 30 minuta në total. Vendimin për aderim në ndryshimin e Kushtetutës e merr Kuvendi me shumicë prej dy të tretave të numrit të përgjithshëm të deputetëve, pra me 80 vota.

Në një intervistë për Agjencinë Informative Mediatike në fillim të këtij muaji, kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi tha se pas përfundimit të diskutimit, votimi për nevojën e ndryshimeve kushtetuese mund të shtyhet ose, nëse nuk ka kushte, mund të mos ndodhë fare.

- Seanca e datës 18 gusht do të hapet dhe rendi i ditës do të miratohet siç është procedura, prandaj kërkohet prania e 61 deputetëve dhe për votim të paktën një e treta e numrit të përgjithshëm. Është parim i përgjithshëm dhe sigurisht diskutim, hapet debat, thirret sipas procedurës të hapet debat. Çfarë do të jetë, si do të jetë, nuk mund ta them tani sepse nuk mund të parashikoj. Por, është detyrimi im që të kem planifikuar dhjetë ditë pune që Kuvendi të mund të punojë nëse ka të regjistruar për të folur për kaq shumë, kështu që maksimumi që debati të zgjasë është dhjetë ditë. Në ditën e dhjetë përfundon debati, pavarësisht nëse ka mbetur ose jo folës”, deklaroi Xhaferi.

Ai tha gjithashtu se nëse nuk ka një shumicë prej dy të tretash, votimi mund të shtyhet, por edhe të mos ndodhë, duke përfunduar kështu procedura për ndryshime kushtetuese.

Ndërhyrjet në Kushtetutë i referohen shtimit të pjesëve të kombeve në Preambulë dhe nenet 49 dhe 78 të Kushtetutës, kur numërohen pjesët e kombeve në shtet. Në formulimin: “Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, populli maqedonas, pjesa e popullit shqiptar, populli turk, populli vllah, populli serb, populli rom, populli boshnjak e të tjerë”, vihet presje pas fjalës popull boshnjak dhe shtohet: populli bullgar, populli kroat, populli malazez, populli slloven, populli hebre dhe populli egjiptian. Në përputhje me këtë është bërë një amendament edhe në Komisionin për Marrëdhënie ndërmjet Komuniteteve për të ruajtur barazinë e përfaqësuesve në Kuvend të të gjitha komuniteteve të përcaktuara kështu në Preambulën e Kushtetutës.

Maqedonia e Veriut mori obligim të përfshijë pakicën bullgare në Kushtetutë, me qëllim që të heqë veton bullgare për integrim në Bashkimin Evropian. Afati i ndryshimit të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut është 30 nëntori kur edhe përfundon procesi i skriningut me Bashkimin Evropian.