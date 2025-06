Istanbuli, metropoli aktiv i Türkiyes, u ofron vizitorëve të huaj një përvojë të larmishme udhëtimi me monumentet e tij historike, jetën e gjallë shoqërore, muzetë, ngjarjet e artit dhe kulturës, si dhe përvojat unike të ngrënies (ushqimit). Trashëgimia e pasur e qytetit në Bosfor e bën atë një ndalesë ikonë për vizitorët. Atraksionet artistike dhe kulturore të qytetit e bëjnë atë edhe më tërheqës. Shumë rrugë në Istanbul të çojnë në vende që fshehin thesare të paçmueshme kulturore dhe historike.

Istanbuli i lashtë në një ndërtesë moderne

Istanbul Modern, muzeu i parë i artit modern dhe bashkëkohor në Türkiye, është një nga atraksionet e qytetit që duhet parë në një ndërtesë të re të ndërtuar në brigjet e Bosforit. Ashtu si paraardhësi i saj, ndërtesa e re ndodhet në anën evropiane të Istanbulit në Karakoy, ku Bosfori takohet me Bririn e Artë.

Renzo Piano, arkitekti prestigjioz fitues i Çmimit Pritzker, projektoi ndërtesën e re moderne të Istanbulit që ndodhet në terrenin e Galataport Istanbul. Dizajni i ndërtesës u frymëzua nga ujërat e gazuar të Bosforit dhe reflektimet e tij të dritës. Istanbul Modern ekspozon vepra nga artistë ndërkombëtarë dhe vendas. Në hapësirat e tij të ekspozimit të përhershëm dhe të përkohshëm, muzeu gjithashtu pret ekspozita të artit modern dhe bashkëkohor nga e gjithë bota.

Një vend ku historia gjallërohet

Me artefaktet që ruan, Muzeu Arkeologjik i Istanbulit, i vendosur në truallin e Pallatit Topkapi, është një nga muzetë më të pasur arkeologjikë në botë. Kompleksi përbëhet nga tri njësi kryesore: "Muzeu Arkeologjik", "Muzeu i Veprave Antike Orientale" dhe "Muzeu i Pavijonit të Asfaltuar". Ai përmban më shumë se një milion artefakte të qytetërimeve që ndryshuan nën kujdesin e Perandorisë Osmane. Ndërtesa kryesore e kompleksit është Muzeu Arkeologjik, i cili strehon statujat e Brankhitus të rrugës së shenjtë Didyma-Miletus nga epoka arkaike deri në fund të epokës romake, statujat e Cora dhe Kuros, një statujë e një luani nga Mauzoleumi i Halicarnassus, kreu i Afërditës, një portret i Aleksandrit të Madh, një skulpturë e zbuluar në Aphrodisias, Efesus dhe Miletus - tri qytete të mëdha arkeologjike që janë shtëpia e gërmimeve të mëdha arkeologjike të udhëhequra nga Osman Hamdi Beu, themeluesi i muzeologjisë në Türkiye dhe i pari drejtor i muzeut në shekullin XIX. Një nga gërmimet është sakrofagu i Aleksandrit, i zbuluar në nekropolin e mbretit të Sidonit gjatë gërmimeve të udhëhequra nga Osman Hamdi Beu midis 1887 dhe 1888.

Muzeu Pera: Artefakte Ikonike

Muzeu Pera, i themeluar nga Fondacioni Suna dhe Inan Kirac, ndodhet në Tepebashi, pranë rrugës Istiklal, në zemër të Istanbulit. E ndërtuar nga arkitekti Achille Manoussos si Hoteli historik Bristol dhe tani një muze, ndërtesa ka pritur disa ekspozita të njohura deri më sot. Koleksioni "Piktura Orientaliste" i muzeut përmban piktura të frymëzuara nga sundimi osman nga shekulli i 17-të deri në shekullin e 19-të. Ndërsa koleksioni "Peshat dhe masat e Anadollit" përmban mbi 10.000 objekte nga qytetërimet e ndryshme të Anadollit. Koleksioni "Kutahya Tiles and Qeramics" përfshin qindra punime artizanale nga rajoni turk me të njëjtin emër. Gjatë turneut, ne rekomandojmë pesë vepra të shquara të Osman Hamdi Beut në Koleksionin e Pikturës Orientaliste të Fondacionit, veçanërisht "Turtle Trainer". Ekspozita Isabel Munoz "Histori e re - foto nga dhe rreth Gobeklitepe" është e hapur deri më 17 shtator 2023.

Kaligrafi dhe pikturë

Muzeu Sakip Sabancı (SSM) ndodhet në Emirgan, një nga vendbanimet më të vjetra në Bosfor, Istanbul. Vila, ndërtesa kryesore e muzeut, është ndërtuar në vitin 1925 nga arkitekti italian Edoardo De Nari. Kalaja, e njohur si 'Kështjella e Kuajve', ka qenë një muze dhe qendër e artit dhe kulturës që nga viti 2002. MSS-ja ofron një përvojë të larmishme muzeale me pamjen e saj mahnitëse të Bosforit me ekspozitat e tij të përkohshme dhe të përhershme, seksionet e konservimit dhe kërkimit, programet e mësimit, sallat e performancës, konferencat dhe seminaret. Muzeu ka një koleksion të pasur veprash kaligrafike dhe pikture dhe ekspozita të shumta ku prezantohen veprat e shumë artistëve me famë botërore. Pas orëve të artit dhe kulturës, shijoni kopshtin e muzeut me pamje nga Bosfori.

Mijëra vepra arti

Muzeu i Pikturës dhe Skulpturës në Istanbul ofron një përmbledhje domethënëse të historisë së artit turk nga Perandoria e vonë Osmane nga fundi i shekullit të 19-të deri në fund të shekullit të 20-të. Koleksioni i muzeut përfshin 10.497 piktura, 719 skulptura, 257 objekte qeramike, 182 vepra kaligrafike, dhjetë ikona dhe një instalacion. Muzeu u themelua më 18 korrik 1937 në Zyrën e Princit të Kurorës në Pallatin Dolmabahçe dhe u hap nga Mustafa Kemal Ataturk më 20 shtator 1937. Kur Zyra e Princit të Kurorës së Dolmabahçes u mbyll për restaurim në vitin 2007, koleksioni u zhvendos në ndërtesën Antrepo 5 në lagjen Tophane në vitin 2011 dhe ndërtesa, e projektuar nga Sedad Hakki Eldem, u shndërrua në një muze nga arkitekti Emre Arolat. Hapësirat e reja të ekspozitës dhe magazinimit, njësitë e menaxhimit, studiot, biblioteka dhe dhomat e leximit të Antrepa 5, të projektuara sipas një qasjeje moderne muzeologjike, përfunduan në vitin 2021 dhe procesi i hapjes së muzeut filloi me ekspozitën, e mbajtur në dhjetor të të njëjtit vit.