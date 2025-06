Doaa al Waseai kaloi shumë vjet të lumtura duke punuar si udhërrëfyese turistike në qytetin e vjetër të kryeqytetit të Jemenit, Sanaa, duke u treguar të huajve hamamët e tij të fshehur dhe tregjet e mbushura me argjend dhe erëza.

Pas gati një dekade lufte, ajo jetë duket si një kujtim i largët. Vetë Qyteti i Vjetër – shtëpia e fëmijërisë së Waseait – ndihet i shkëputur nga bota, paralajmërimet e tij të ndërtesave mijëravjeçare të shkatërruara nga toka që po bien.

“Turizmi më hapi sytë për kulturën time”, tha Waseai, 40 vjeç, duke reflektuar se si ajo kishte fituar një vlerësim më të thellë për veshjet dhe ushqimin jemenas duke ua shpjeguar ato të huajve.

Ajo dikur fliste rrjedhshëm anglisht dhe gjermanisht, por tani aftësitë e saj në gjuhët e huaja po humbasin, megjithëse ajo mendon se është po aq mirë.

“Nuk ka fjalë për të shprehur katastrofën tonë – anglisht, gjermanisht ose edhe frëngjisht.”

Një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s për gati katër dekada, Qyteti i Vjetër është klasifikuar si “në rrezik” që nga viti 2015, menjëherë pasi Arabia Saudite kryesoi një ndërhyrje ushtarake për të parandaluar kolapsin e plotë të qeverisë së rrethuar të Jemenit.

Të banuara pa ndërprerje për më shumë se 2.500 vjet, xhamitë ikonike të zonës dhe shtëpitë e kullave me tulla të djegura janë përballur me kërcënime të drejtpërdrejta nga sulmet ajrore dhe kërcënime indirekte të lidhura me mungesën e mirëmbajtjes.

Teksa pret me padurim që lufta të përfundojë, Waseai ka mbajtur shënime të mundimshme të rënies së Qytetit të Vjetër, në tabelat e saj që listojnë shtëpitë e shembura dhe hotelet e shkatërruara.

E vendosur për të shfrytëzuar kohën e saj joproduktive, ajo po bën një master në turizëm në Universitetin Sanaa me shpresën se një ditë mund të ndihmojë rimëkëmbjen e Qytetit të Vjetër – që nuk mund të vijë aq shpejt.

“Ne po humbasim Sanaan e Vjetër”, tha ajo. “Më vjen shumë keq ta them këtë.”

Shkatërrimi i historisë sonë

Në muajt e parë të luftës, sulmet ajrore ranë mbi Qytetin e Vjetër, duke i kthyer në rrënoja shtëpitë dhe kopshtet.

Waseai kishte dëgjuar histori të bombardimeve gjatë një lufte të mëparshme civile në vitet 1960, por kurrë nuk e kishte menduar se një ditë do t’i dëshmonte vetë ato.

“Pse po sulmojnë qytetin tonë?” ajo kujton duke menduar. “Nuk ka armë në Sanaan e Vjetër dhe është e ndaluar të sulmosh historinë tonë. Ata po shkatërrojnë historinë tonë.”

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton rebelët Huthi të mbështetur nga Irani, të cilët kontrollojnë kryeqytetin, mohoi përgjegjësinë në atë kohë.

Rreziqet janë rritur ndërsa lufta është zvarritur.

Shtëpitë e Qytetit të Vjetër, me dekorimin e tyre të veçantë prej gipsi të bardhë, “janë shumë të brishta dhe kërkojnë mirëmbajtje të vazhdueshme”, tha zyrtari i projektit të UNESCO-s, Mohammed al Jaberi.

Por, kjo ka rezultuar e pamundur për shumë familje gjatë një krize ekonomike të kohës së luftës, e karakterizuar nga pagat e papaguara dhe rritja e çmimeve të ushqimeve.

“Tradicionalisht, pronarët e shtëpive do ta kryenin mirëmbajtjen”, tha Jaberi.

“Njerëzit po bëjnë një zgjedhje të vështirë midis vendosjes së ushqimit në tryezë dhe mbajtjes së çatisë mbi kokën e tyre.”

Infrastruktura e kullimit ka vuajtur gjithashtu nga neglizhenca, duke i bërë ndërtesat e Qytetit të Vjetër të prekshme nga shembja gjatë përmbytjeve të shpejta.

Luftimet kanë rënë ndjeshëm në pjesën më të madhe të Jemenit që kur një armëpushim hyri në fuqi në prill 2022, edhe pse ai skadoi tetorin e kaluar.

Mungesa e një armëpushimi të qëndrueshëm, megjithatë, ka lënë shumë nga institucionet e vendit në bllokim, duke përfshirë organin e ruajtjes publike të ngarkuar me shpëtimin e vendeve historike.

Ashtu si organet e tjera qeveritare, edhe ai është i uritur për fonde.

Dëshpërimi në rritje u shfaq në muajin prill të zymtë, kur më shumë se 80 njerëz u vranë në një përplasje gjatë shpërndarjes së parave për muajin e Ramazanit në një shkollë të qytetit të vjetër. Shuma e dorëzimit ishte 5.000 rialë, që i bie 8 dollarë.

Do ta rikuperojmë

Mënjanë këto vështirësi, banorët e Qytetit të Vjetër shpresojnë që lavditë e tij të së kaluarës të ringjallen.

“Kjo fermë dikur ishte si një parajsë... as nuk mund të ecje nëpër të për shkak të barit. Ishte e gjitha e gjelbër para luftës”, tha 28-vjeçari Abdullah Asaba, duke bërë shenjë drejt rreshtave të tij me domate, presh, qepë dhe borzilok.

Fusha ndodhet pranë një blloku të rrafshuar nga një sulm ajror në vitin 2015, por Asaba, familja e të cilit ka mbledhur të korra në të për dekada, thotë se ata “po përpiqen ta rehabilitojnë atë, hap pas hapi”.

Pranë portës historike të Jemenit të Qytetit të Vjetër, në dyqanin ku ai shet vajra tradicionalë shërues, Salah Aldeen punon nën një foto të presidentit të atëhershëm francez Francois Mitterrand duke vizituar Qytetin e Vjetër në vitet 1990 – një kohë kur të huajt ishin një pamje e zakonshme.

Ai tha se kishte besim se ato ditë do të ktheheshin dhe e krahasoi Qytetin e Vjetër me një pacient spitalor.

“Herët a vonë, do të shërohet, e dini. Lufta është sëmundje, por ne do të shërohemi.”