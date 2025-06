Pavijoni Ihlamur në Istanbul paraqet një ndër kryeveprat arkitekturore të shekullit XIX. U ndërtua në 1849-1855 me qëllim pushimi, kalërimi dhe gjuetie gjatë sundimit të Sulltanit Osman Abdulmexhid I.

I famshëm për arkitekturën e tij, pavijoni është një shembull i detajeve të stolive barok, të praktikuara gjatë periudhës osmane.

Dihet se sulltanët osmanë pritën në pavijon burrshtetasë të huaj, poetë, shkrimtarë dhe zejtarë.

Pavijoni Ihlamur shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 24.700 metrash katrorë. Ka dy struktura të veçanta, një pishinë dhe shkallë të mrekullueshme. Kopshti i tij është i mbuluar me bli dhe rrape.

Relievet në mure, mobiljet shumëngjyrëshe, dritaret e larta dhe ndriçimi brenda pavijonit janë gjithashtu të ruajtura mirë.

Sulltan Abdulmexhidi autorizoi Karabet Balyan, një nga arkitektët më të njohur të kohës dhe kryepunëtor i pallatit, për të ndërtuar ndërtesat e para të cilat më vonë u bënë Pavijonet Ihlamur. Kopshtarët gjermanë të punësuar në Pallatin Dollmabahçe përfunduan peizazhin gjatë fazës së ndërtimit, e cila zgjati nga 1849 deri në 1855.

Ndërtesat e pavijonit Ihlamur

Ka dy ndërtesa kryesore në pavijonin Ihlamur: Pavijonet Retaine dhe Ceremoniale. Familja dhe rrethimi i Sulltanit u vendosën në Pavijonin Retaine, ndërsa Pavijoni Ceremonial shërbeu si zyra e tij dhe si një vend për bankete. Pavionet u përdorën kryesisht nga sulltanët për “arratisje” ditore dhe për të pritur personalitete që vizitonin.

Pavijoni i Ceremonisë është vizualisht tërheqës dhe i përpunuar. Shkallët me dy krahë përpara shtëpisë, fasada e rezidencës, orenditë dhe dekorimet në dhomat në secilën anë të hyrjes shfaqin elemente të arkitekturës baroke. Sot është e mundur të shihet Pavioni i Ceremonisë si një muze. Kufizohet me gurë të prerë dhe është zbukuruar kryesisht me mermer.

Me sallën e hyrjes dhe dy dhomat në të dyja anët e sallës, shkallët e stilit barok në fasadë dhe dekorimin e tij madhështor me reliev, Pavijoni Ceremonial është një pjesë mahnitëse e arkitekturës. Brendësia e pavijonit është e dekoruar në një stil perëndimor, i cili u favorizua në pallatet osmane gjatë gjithë shekullit të 19-të. Mobiljet dhe dekoret evropiane në stile të ndryshme shkojnë mirë me dekorimin.

Nga ana tjetër, Pavioni Retinue ka një arkitekturë klasike me një hapësirë që i ngjan një salle dhe dhoma në qoshe. Muret e saj ishin të mbuluara me një larmi ngjyrash punimesh llaçi që imitonin mermerin. Shkallët me dy krahë në Pavijonin Retinue janë të krahasueshme me atë në Pavijonin e Ceremonisë, por janë krijuar në një mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe konvencionale. Katër dhoma me madhësi identike rrethojnë sallën e sipërme. Muret e këtyre dhomave janë të mbuluara me llaç me ngjyra të ndryshme. Kopshti i Retinue Pavilion tani shërben si një vend për t'u çlodhur.