Ish-presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se do të dalë para gjykatës në Atlanta më 24 gusht në lidhje me një padi për ndërhyrje të dyshuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020.

Trump ka folur për paditë kundër tij në platformën e tij të mediave sociale Truth Social.

Me këtë rast ai konfirmoi se do të shkojë në qytetin e Atlantës më 24 gusht për të dëshmuar në gjykatë në lidhje me padinë e ngritur me akuzën e “pengimit të rezultateve të zgjedhjeve presidenciale 2020 në shtetin e Xhorxhias”.

Duke e përshkruar prokuroren e qarkut Fulton Fannie Willis si një "prokurore radikale të krahut të majtë", Trump e kritikoi atë për thirrjen e saj për të dëshmuar në vend që të ndiqte çështjet, duke thënë se Atlanta kishte "kryer vrasjet dhe krimet më të mëdha në historinë amerikane".

"Willis drejtoi një fushatë për gjueti shtrigash dhe vazhdon të bëjë fushatë dhe të mbledhë para. Kjo gjueti shtrigash është në koordinim të ngushtë me Departamentin e Drejtësisë të mashtruesit Joe Biden", tha Trump.