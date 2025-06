Türkiye e ka mundur Belgjikën 3-1 për të arritur në çerekfinale të Kampionatit Evropian të Volejbollit për Femra 2023 (CEV EuroVolley).

Crescent Stars mundën Belgjikën të dielën me setet 25-22, 16-25, 25-15 dhe 32-30 për gjashtë fitore në gjashtë ndeshje.

Melissa Teresa Vargas udhëhoqi Türkiyen drejt fitores duke shtuar 27 pikë, ndërsa shoku i saj Ebrar Karakurt kontribuoi me 20 në Palais 12 në Bruksel.

Sulltanët e Rrjetit do të luajnë kundër Polonisë të mërkurën për një vend në gjysmëfinale.

Ndeshjet çerekfinale do të zhvillohen në qytetin italian të Firences dhe në Bruksel të Belgjikës.

Brukseli do të presë gjithashtu gjysmëfinalet të premten dhe finalen më 3 shtator

Tri pikë çdo ndeshje

Türkiye filloi Kampionatin Evropian të Volejbollit për Femra 2023 CEV me një fitore 3-0 kundër Suedisë më 18 gusht.

Melissa Teresa Vargas kryesoi Türkiye me 15 shënime, ndërsa Isabel Haak kryesoi Suedinë me 12.

The Crescent Stars luajtën ndeshjen e tyre të dytë Pool C kundër Azerbajxhanit më 20 gusht, duke fituar me rezultat 3-0. Ata gjithashtu fituan kundër Republikës Çeke me 3-1 më 21 gusht, 3-0 kundër Greqisë më 23 gusht dhe 3-0 kundër Gjermanisë më 24 gusht.