Forumi dyditor i 18-të Strategjik i Bled-it, i organizuar këtë vit nën titullin "Solidariteti për Sigurinë Globale", filloi sot në Slloveni.

Presidenti i Qeverisë së Republikës së Sllovenisë, Robert Golob, në hapjen ceremoniale kujtoi se në fillim të muajit Sllovenia u godit nga përmbytjet më të mëdha në historinë e vendit, në të cilat 10.000 njerëz humbën shtëpitë e tyre në pak. orë. Ai ka falënderuar për ndihmën që i kanë dhënë këtij vendi, Bashkimi Evropian, vendet fqinje, madje edhe NATO-ja.

"Shumicën e kohës në Evropë jetojmë me përshtypjen se gjërat e këqija ndodhin larg, jashtë. Kjo nuk është më kështu. Moti ekstrem me të cilin po përballemi është sigurisht një fenomen i lokalizuar, por po ndodh për shkak të ngjarjeve globale. Dhe po, ndryshimin e klimës askush nga ne nuk mund ta shmangë”, tha ai.

Ai shtoi se e vetmja gjë e parashikueshme në lidhje me ndryshimet klimatike është se ai nuk do të largohet vetvetiu, duke theksuar se ky problem mund të përballet vetëm në nivel ndërkombëtar.

Ai vuri në dukje se një sfidë tjetër për Slloveninë gjatë anëtarësimit të saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të jetë mënyra se si të sillet paqe në Ukrainë.

Ai shprehu mirënjohjen e tij për liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor për pjesëmarrjen në forum. Ai tha se kur është fjala për zgjerimin e Bashkimit Evropian, shumë gjëra kanë ndryshuar që nga pushtimi rus në Ukrainë.

"Në 12 muajt e ardhshëm, jam shumë i sigurt se procesi i zgjerimit do të marrë një pamje të re", duke u kërkuar udhëheqësve të vazhdojnë përpara me reformat.

Ai theksoi se reforma e procesit është e nevojshme dhe, ose do të ndodhë në 12 muajt e ardhshëm, ose nuk do të ndodhë për një kohë të gjatë.

“Sllovenia do të vazhdojë të jetë një mbështetje e madhe”, tha ai dhe shtoi se do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të bërë të mundur që ata të bëhen “anëtarë të familjes sonë evropiane, për të zënë vendin që u takon”.

"Asnjë nga këto sfida nuk do të jetë e lehtë për t'u zgjidhur. Ne do të duhet të punojmë shumë, të përdorim shumë para, veçanërisht për lehtësimin e përmbytjeve dhe rindërtimin, do të duhet shumë kohë, por duhet të gjejmë guxim dhe mençuri. Dhe ne duam të tregojmë se mund të ndërtojmë një botë më të mirë, një botë të bazuar në solidaritet”, tha Golob.

Ministrja sllovene e Punëve të Jashtme dhe Evropiane, Tanja Fajon, kujtoi përmbytjet shkatërruese të fundit në Slloveni dhe se pjesëmarrësit e forumit mund t'u ofrojnë ndihmë viktimave nga përmbytjet. Ajo theksoi se bota ka nevojë për veprim të përbashkët në trajtimin e krizave.

Asnjë sfidë globale nuk mund të zgjidhet në mënyrë adekuate pa veprim global dhe asnjë veprim global nuk mund të përgatitet dhe zbatohet pa solidaritet dhe kompromis, theksoi Fajon.

Lufta në Ukrainë dhe konfliktet e tjera të armatosura në mbarë botën, ndërprerjet globale në furnizimet me ushqim dhe energji, varfëria dhe pandemia COVID-19 kërkojnë veprim të përbashkët dhe, sipas Fajon, është e nevojshme të veprohet tani.

"Nëse nuk fillojmë t'i zgjidhim problemet menjëherë, brezi ynë dhe brezat që do të vijnë do të paguajnë një çmim të madh. Kjo botë do të ndryshojë në mënyrë dramatike për shkak të fatkeqësive natyrore dhe konflikteve të armatosura," tha ajo.

Fajon e veçoi populizmin si pengesën më të madhe potenciale për solidaritetin dhe sigurinë globale në të ardhmen dhe e karakterizoi atë si një metodë politike që përfshin shtrembërimin dhe falsifikimin e fakteve, e cila qëllimisht krijon tensione në shoqëri dhe përfaqëson një sfidë për shkencën, sensin e përbashkët dhe vlerat themelore.

Duke folur për konfliktet në botë, ajo theksoi se duan të shohin një zgjidhje paqësore në Ukrainë sa më shpejt të jetë e mundur.

Liderët e rajonit ishin pjesëmarrës në panelin udhëheqës që u mbajt sot.

Takime të shumta dypalëshe do të zhvillohen në margjinat e Forumit dyditor në Bled.

Forumi Strategjik i Bled-it është konferenca udhëheqëse në Evropën Qendrore dhe Juglindore. Ajo mbahet çdo vit në fund të verës në rrethinat piktoreskе alpine të liqenit Bled në Slloveni.