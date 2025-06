Nga 1 shtatori, shërbimi i marrjes me qira të skuterëve elektrikë nuk do të ekzistojë më në kryeqytetin francez.

Pas ankesave të shumta të qytetarëve të Parisit, në muajin prill në qytet u mbajt një referendum për ndalimin e marrjes me qira të skuterëve elektrikë. Referendumi pati një pjesëmarrje të ulët, ndërsa 90 për qind e votuesve ishin për t'u dhënë fund këtyre shërbimeve.

Kështu, Parisi do të jetë një nga qytetet e pakta evropiane ku marrja me qira e skuterëve elektrikë do të bëhet plotësisht e ndaluar.