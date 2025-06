Kryetari i bashkisë së Nju Jorkut Eric Adams tha se ezani i myslimanëve, (thirrja për lutje) mund të lexohet nga altoparlantët gjatë namazit të xhumasë dhe myslimanëve dhe gjatë iftarit në muajin Ramazan.

"Ne po heqim burokracinë dhe themi drejtpërdrejt se nëse jeni në ndonjë ritual ose vend adhurimi, nuk keni nevojë të kërkoni leje për të shpallur namazin e së Premtes më me zë të lartë", tha Adams.

Në takim, ku morën pjesë përfaqësues të shoqatave të ndryshme të xhamive dhe fondacioneve myslimane, Adams u tha pjesëmarrësve:

"Ju jeni të lirë të praktikoni besimin tuaj në Nju Jork. Jam krenar, sot më në fund po e realizojmë."

Duke thënë se Islami, ashtu si Krishterimi, Judaizmi dhe fetë e tjera, është një element i rëndësishëm i kulturës së Nju Jorkut dhe se xhamitë janë një ndihmë e madhe në luftën kundër krimit dhe migrantëve të parregullt.

Ai u shpreh se Nju Jorku është pionier në shumë fusha për sa u përket lirive dhe të drejtave.

Adams theksoi se ata i trajtojnë të gjithë në mënyrë të barabartë siç është në ligj dhe se nuk i ndryshojnë rregullat për të përfituar askënd ose asnjë grup.

Në përputhje me vendimin e marrë nga qyteti i Nju Jorkut, ezani do të thirret ditën e parë të së premtes pasardhëse me kusht që të mbahet në një “nivel të arsyeshëm”.