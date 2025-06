Festa kombëtare Dita e Fitores, kushtuar fitores së madhe të fituar nga forcat turke pikërisht 101 vjet më parë, festohet sot me organizime dhe programe në mbarë Türkiyen.

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan tha se kjo është një nga pikat kryesore të kthesës në luftën shekullore për mbijetesën e popullit turk.

“Dashuria për lirinë, e cila është karakteristika më e rëndësishme e kombit tonë, është ende shumë e pranishme në popullin tonë sot”, tha Erdoğan në një mesazh me rastin e 30 gushtit, Ditës së Fitores.

Ai ka uruar popullin turk në vend dhe diasporën për festën.

"Kjo betejë është një nga kthesat më kritike në luftën shekullore të kombit tonë për mbijetesë," tha presidenti turk.

Ai kujtoi fjalët e udhëheqësit ushtarak dhe themeluesit të Republikës moderne të Türkiyes, Mustafa Kemal Ataturk, se fitorja e 30 gushtit 1922 është një vepër e madhe që përcakton edhe një herë fuqinë dhe heroizmin e lartë të ushtrisë turke, oficerëve turq dhe komandës.

“Dashuria për lirinë, e cila është karakteristika më e rëndësishme e popullit tonë, ekziston edhe sot e kësaj dite. Përgjigjja e popullit tonë ndaj sulmeve ndaj mbijetesës sonë në vitet e fundit, veçanërisht ndaj rezistencës epike ndaj tradhtisë së 15 korrikut, ka treguar në mënyrë të përsëritur se sa i gjallë dhe i qëndrueshëm është ky vullnet”, tha Erdoğan.

Ai përkujtoi se me zgjedhjet e 14 dhe 28 majit të këtij viti u kalua një prag tjetër kritik në rrugën drejt qëllimit.

"Me hapat e rinj që do të hedhim në periudhën e ardhshme do të forcojmë fuqinë e vendit tonë dhe do ta ngremë Türkiyen mbi nivelin e qytetërimeve moderne. Sigurisht që vizionin tonë të shekullit të Türkiyes do ta bëjmë realitet. Këtë do ta arrijmë me 85 milionë, dorë për dorë dhe zemër për zemër. Si një komb që e ndaloi lojën, ne besojmë me gjithë zemër se e ardhmja jonë do të jetë shumë më e ndritshme dhe më e begatë se e tashmja jonë", shtoi Erdoğan.

Festa e Ditës së Fitores festohet për të përkujtuar betejën e fundit në Luftën e Pavarësisë, pas së cilës u shpall Republika moderne e Türkiyes.

Të udhëhequra nga udhëheqësi ushtarak dhe themeluesi i Republikës moderne të Türkiyes, Mustafa Kemal Ataturk, forcat turke shënuan një fitore të madhe në këtë ditë, 101 vjet më parë, në Betejën e Dumlupinarit, e fundit në Luftën Turke për Pavarësi që u zhvillua në vitet 1919-1922.