Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka takuar kongresistin Mike Turner, kryetar i Komitetit të Përhershëm të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së për Shërbimet e Inteligjencës. Në këtë takim, Osmani ka thënë se mbështetja e ShBA-së në rrugën e Kosovës drejt NATO-s është esenciale.

Sipas njoftimit të Presidencës, raportet me SHBA-në Osmani i ka cilësuar strategjike edhe ekzistenciale, ndërsa ka falënderuar kongresistin Turner për mbështetjen ndër vite.

Osmani ka theksuar se shteti i Kosovës është edhe histori suksesi e SHBA-së.

“Në takim me kongresistin Tuner, Presidentja Osmani ka bërë të ditur se synimi i Kosovës është anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare si: NATO, BE, Këshilli i Evropës dhe të tjera. Në raport me bashkëpunimin me ShBA-në, Presidentja Osmani potencoi atë në sferën e mbrojtjes dhe sigurisë. Kësisoj, Presidentja Osmani përmendi aspiratën e Kosovës për anëtarësim fillimisht në Partneritet për Paqe (PfP), e pastaj në NATO, ku mbështetja e ShBA-së është esenciale”, ka njoftuar Presidenca nëpërmjet një komunikate.

Osmani gjithashtu ka përmendur faktin se Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka bashkëpunim të ngushtë me shërbimet inteligjente të ShBA-së në adresimin e sfidave të përbashkëta të sigurisë që mund ta cenojnë paqen dhe sigurinë në Kosovë e rajon.

“Ndërkaq, në raport me situatën në veri të vendit, Presidentja Osmani ka theksuar se Kosova ka bërë hapa përmbajtësorë në shtensionimin e situatës dhe se vazhdon të jetë palë konstruktive në këtë proces. Por, ka theksuar obstruksionet e Serbisë, si dhe veprimet destabilizuese në veriun e Kosovës nëpërmjet bandave kriminale të dirigjuara nga Beogradi. Ajo ripotencoi rëndësinë e zbatimit të plotë të të gjitha detyrimeve që dalin nga Marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit”, është theksuar në komunikatë.