Bregdeti bruz i Türkiyes është një nga destinacionet më të bukura turistike në botë për shkak të natyrës së bukur që formohet nga kombinimi i detit, plazheve dhe gjireve që tërheqin detarë, paragliderë dhe vizitorë nga e gjithë bota.

Peizazhi që ata e quajnë "bregdeti turk i lumturisë" është një parajsë pushimi e paharrueshme gjatë gjithë vitit, sepse sezoni nuk përfundon me verën. Me det të kthjellët dhe erëra intensive, bregdeti turk i detit Egje është një destinacion i famshëm për lundrim në ajër.

Rrugët më të mira të lundrimit dhe përvojat e paharrueshme detare janë paraqitur më poshtë.

Cesme - ndodhet në bregun perëndimor të gadishullit të Izmirit dhe është një vend i paharrueshëm për lundrim. Alacati, i cili lidhet me Çesmen, njihet si një nga "pikat më të mira të sërfit (lundrimit) në botë". Për shkak të erës së përsosur, tokës ranore dhe ujërave të cekëta të mbrojtura, ky vend është qendra botërore për lundrim në ajër. Këtu mbahet Konkursi Botëror i lundrimit në erë i organizuar nga Shoqata e Lundruesve Profesionistë, ku vijnë surfistët më të mirë në botë. Qyteti është i mbushur me qendra për trajnim dhe marrjen me qira të pajisjeve të sërfit. Urla, një tjetër destinacion pushimi, është një vend kryesor për "kitesurfing" për shkak të erërave të forta në brigje.

Gokceada - e vendosur përgjatë bregut të Çanakalasë, është një vend ideal për udhëtarët që kërkojnë një pushim të qetë dhe përvojë surfing në detin Egje. Gokceada, "ishulli i parë dhe i vetëm Cittaslow" në botë që nga viti 2011, pret mijëra surfistë çdo vit. Gokçeada ka plazhet më të pastra dhe gjiret bruz për surf, not dhe zhytje. Ishulli ofron kushte perfekte për lundrim 300 ditë në vit. Vendet më të njohura për lundrim në ajër dhe kitesurf janë plazhi Aydincik, Saros dhe Ayvalik. Rrymat në fund të gjirit në pjesën veriore të detit Egje sigurojnë ujëra të pastër të vazhdueshëm dhe erëra të favorshme.

Datca - është një tjetër liman me erë për sërfistët në Mugla në Egjeun jugor. Në Datca, sezoni i lundrimit në ajër zgjat nga maji deri në shtator. Pas surfimit, surfistët rrinë në qytetin antik të Knidos, i vendosur në majë të gadishullit.

Dalaman Sarigerme - e cila fiton zemrat e entuziastëve të sportit me erëra të forta, është një tjetër destinacion jetik për lundrim në ajër në këtë rajon. Gadishulli i Bodrumit në Egjeun jugor është një destinacion turistik dhe surfing me katër sezone i njohur për butikët e tij luksoz, hotelet, jetën e gjallë të natës dhe detin bruz. Gjiri Akyarlar, i vendosur në perëndim të gadishullit, ka një pistë të cekët tre kilometrash kitesurfing me erëra termale.