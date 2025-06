Mbi 35 milionë njerëz në botë konsiderohen nomadë digjitalë, d.m.th punonjës kryesisht në IT dhe industritë kreative të cilët mund të punojnë nga çdo pikë e planetit dhe shpesh ndryshojnë qytete.

Nëse do të mblidhnim këtë kategori punonjësish, do të arrinim afërsisht popullsinë e vendeve të tëra si Ukraina, Angola, Uzbekistani, Peruja ose Malajzia. Dhe ky numër pritet të rritet vazhdimisht në vitet e ardhshme, ndaj shumë vende në botë kanë filluar të konkurrojnë me njëri-tjetrin për të tërhequr më lehtë nomadët digjitalë.

Prej këtu vjen edhe termi i popullarizuar "viza për nomadët digjitalë", e cila në fakt është një autorizim për të qëndruar dhe punuar jashtë procedurave standarde që duhet të përmbushë një i huaj.

Prandaj, nuk bëhet fjalë për vizë në kuptimin klasik, por për leje qëndrimi për profesionistët që do të mund të jetojnë përkohësisht në një vend të caktuar, ndërkohë që do të vazhdojnë punën në distancë. Në të njëjtën kohë, ofrohen lehtësime dhe përjashtime të caktuara në distancë për ta.

Logjika ekonomike është se nomadët digjitalë do të shpenzojnë shumë para gjatë qëndrimit të tyre, të cilat do të derdhen në ekonominë vendase dhe ata mund të sjellin me vete aftësi dhe njohuri që mund të aplikohen në ekosistemin lokal të startapeve.

Nomadët digjitalë kontribuojnë mbi 725 miliardë euro në vit në ekonominë botërore.

Destinacionet më të njohura për nomadët digjitalë

Edhe pse nuk ka një bazë të dhënash të centralizuar për destinacionet më të dëshiruara, disa faqe interneti të specializuara për nomadët digjitalë theksojnë se një duzinë vendesh dallohen për kushtet që ofrojnë, por edhe për avantazhe të tjera si klima e favorshme, kostoja relativisht e ulët e jetesës në krahasim me qendrat e IT-së si San Francisko dhe Silicon Valley.

Ndër destinacionet evropiane, spikat Lisbona në Portugali me taksën e sheshtë prej 15% dhe qendrat e shumta digjitale të hapura pothuajse në çdo lagje, si dhe internetin cilësor. Nga nëntori i vitit 2022 në Shqipëri mund të aplikohet viza për qëndrim të nomadëve digjitalë dhe e njëjta është falas.

Bregdeti dhe qytetet kryesore të Kroacisë, qytetet turistike të Greqisë dhe avantazhi i taksës së reduktuar me 50% janë gjithashtu tërheqëse për nomadët digjitalë në Evropë.

Procedura e lehtë për marrjen e një leje qëndrimi dhe pune për kompanitë e pa regjistruara në Spanjë dhe Itali kontribuon në një fluks të shtuar të nomadëve digjitalë.

Kohët e fundit, kryeqyteti serb Beograd me përfitimet e tij për ekspertët e IT-së nga jashtë, Tbilisi në Gjeorgji me taksat e ulëta të destinuara për nomadët digjitalë dhe hapja e Maltës ndaj të huajve duke përfshirë nomadët digjitalë dhe rrugën e thjeshtë drejt shtetësisë nëpërmjet investimeve sipërmarrëse kanë marrë nota të shkëlqyera.

Autoritetet në Maqedoninë e Veriut njoftuan futjen e një “vize” speciale për nomadët digjitalë, por ky projekt ende nuk është nisur dhe vendi mbetet shumë prapa rajonit, edhe pse ka marrë nota të shkëlqyera për komunitetin lokal të startup-eve.

Dubai vlerësohet gjithashtu shumë me mundësinë e një qëndrimi njëvjeçar për ata që punojnë për një punëdhënës të huaj ose në mënyrë të pavarur dhe afërsia me sipërmarrës dhe investitorë të shumtë, dhe në Azi Indonezia, Tajlanda, Malajzia dhe Vietnami vlerësohen si më të mirat.

Megjithatë, vlerësohet se destinacioni më i popullarizuar për nomadët digjitalë për sa i përket numrit është Meksika, dhe kjo është kryesisht për shkak të numrit të madh të amerikanëve që jetojnë përkohësisht në fqinjin jugor për shkak të kostove më të ulëta të akomodimit dhe jetesës, si dhe si disponueshmëria e pikave tërheqëse turistike. Mbi 51% e të gjithë nomadëve digjitalë e kanë origjinën nga ShBA-ja.

Në të ardhmen e afërt, më shumë se 60 vende anembanë botës pritet të ofrojnë viza promovuese për nomadët digjitalë nga 43 vendet aktuale me programe për të tërhequr profesionistë që punojnë në distancë.