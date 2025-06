Në gjithë globin, serverët e të dhënave po zhurmojnë, duke konsumuar si megavat ashtu edhe burime të çmuara natyrore për t’i dhënë jetë botës sonë digjitale.

Rreth 8.000 qendrat e të dhënave të planetit janë themeli i ekzistencës sonë në internet dhe do të rriten gjithnjë e më shumë me ardhjen e inteligjencës artificiale – aq shumë sa kërkimet vlerësojnë se deri në vitin 2025 industria e IT-së mund të përdorë 20 për qind të gjithë energjisë elektrike të prodhuar, dhe të emetojë deri në 5,5 për qind të emetimeve të karbonit në botë.

Kjo shtron një pyetje reale – dhe për disa, gjithnjë e më urgjente – në lidhje me gjurmën e karbonit të industrisë, pasi startapet dhe kompanitë janë prapa marshimit të fundit përpara të Silicon Valley-t.

“Kutia e Pandorës është e hapur,” tha Arun Iyengar, shef ekzekutiv i Untether AI, kompani shumë e specializuar për prodhimin e çipave që përpiqet ta bëjë IA-në më efikase në energji.

“Ne mund të përdorim IA-në në mënyra që përmirësojnë kërkesat klimatike ose mund të injorojmë kërkesat klimatike dhe të gjejmë veten duke u përballur me pasojat në një dekadë ose më shumë për sa i përket ndikimit.”

Transformimi i serverëve të të dhënave në botë në gatishmërinë e IA-së tashmë është duke u zhvilluar, në atë që një ekzekutiv i kompanisë Google e quajti “pika e përkuljes një herë në një gjeneratë në kompjuter”.

Por, qëllimi i misionit është i madh.

Krijimi i mjeteve gjeneruese të IA-së si GPT-4, i cili fuqizon ChatGPT-në, ose Palm2 të kompanisë Google, pas botit Bard, mund të ndahet në dy faza kryesore, “trajnimi” aktual dhe më pas ekzekutimi (ose “përfundimi”).

Në vitin 2019, studiuesit e Universitetit të Massachusetts Amherst trajnuan disa modele të mëdha gjuhësore dhe zbuluan se trajnimi i një modeli të vetëm të IA-së mund të emetojë ekuivalentin e CO2 të pesë makinave gjatë jetës së tyre.

Një studim më i fundit nga kompania Google dhe Universiteti i Kalifornisë, Berkeley, raportoi se trajnimi GPT-3 rezultoi në 552 tonë metrikë të emetimeve të karbonit, ekuivalente me drejtimin e një automjeti pasagjerësh 2 milionë kilometra.

Modeli i gjeneratës së fundit të OpenAI, GPT-4, është trajnuar me rreth 570 herë më shumë parametra - ose inpute – sesa GPT-3, dhe shkalla e këtyre sistemeve do të rritet vetëm pasi IA-ja bëhet më e fuqishme dhe e përhapur.

Nvidia, gjigandi i çipeve të IA-së, ofron procesorë që janë të domosdoshëm për trajnim, të njohur si GPU. Dhe ndërsa ato janë më efikase në energji sesa çipat tipikë, ato mbeten konsumatorë të mrekullueshëm të energjisë.

Ana tjetër e IA-së gjeneruese është vendosja ose përfundimi: kur modeli i trajnuar aplikohet për të identifikuar objektet, për t’iu përgjigjur kërkesave të tekstit ose çfarëdo që të jetë rasti i përdorimit.

Vendosja nuk ka nevojë domosdoshmërisht për peshën llogaritëse të një çipi Nvidia, por marrë në mënyrë kumulative, ndërveprimet e pafundme në botën reale peshojnë shumë më tepër se trajnimi për sa i përket ngarkesës së punës.

“Përfundimi do të jetë edhe më problem tani me ChatGPT, i cili mund të përdoret nga kushdo dhe të integrohet në jetën e përditshme nëpërmjet aplikacioneve dhe kërkimeve në ueb,” tha Lynn Kaack, asistent profesor i shkencave kompjuterike në Shkollën Hertie në Berlin.

Kompanitë më të mëdha të bazuara këmbëngulin se janë të përkushtuara për të qenë sa më efikase në energji.

Amazon Web Services premton të jetë neutral ndaj karbonit deri në vitin 2040 ndërsa Microsoft është zotuar të jetë negativ ndaj karbonit deri në vitin 2030.

Dëshmitë e fundit që kompanitë janë serioze në lidhje me efiçencën e energjisë janë qetësuese.

Midis viteve 2010 dhe 2018, përdorimi global i energjisë i qendrës së të dhënave u rrit me vetëm 6 për qind, pavarësisht nga një rritje prej 550 për qind në ngarkesat e punës dhe rastet kompjuterike, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë.

Mendimi ‘prapa’

Manjatët e inteligjencës artificiale të Silicon Valley besojnë se diskutimet për gjurmën aktuale të karbonit të IA-së janë të padobishme dhe nënvlerësojnë potencialin e saj revolucionar.

Kundërshtarët e llogarisin “të prapambetur”, u tha gazetarëve shefi ekzekutiv i kompanisë Nvidia, Jensen Huang, gjatë një vizite të fundit në selinë e kompanisë së tij në Kaliforni.

Shpërndarja masive e IA-së dhe llogaritja më e shpejtë në fund do të zvogëlojë nevojën për të shkuar në retë e të dhënave të botës, argumentoi ai.

Superfuqitë e IA-së do ta kthejnë laptopin, makinën ose pajisjen tuaj në xhep në një superkompjuter me efikasitet energjetik pa pasur nevojë të “rigjeni” të dhënat nga reja.

“Në të ardhmen, do të ketë një model pak të vogël që do të vendoset në telefonin tuaj dhe 90 për qind e pikselëve do të gjenerohen, 10 për qind do të merren, në vend të 100 për qind të marra – dhe kështu do të kurseni (energji), tha ai.

Ndërkohë, Sam Altman i OpenAI beson se IA-ja shumë shpejt do të jetë në gjendje t’i ndërtojë njerëzimit një të ardhme krejtësisht të re.

“Unë mendoj se pasi të kemi një super inteligjencë vërtet të fuqishme, adresimi i ndryshimeve klimatike nuk do të jetë veçanërisht i vështirë,” tha Altman së fundmi.

“Kjo ilustron se sa lart duhet të ëndërrojmë... Mendoni për një sistem ku mund të thoni, ‘Më tregoni se si të bëj shumë energji të pastër me çmim të ulët, më tregoni se si të kap karbonin në mënyrë efikase dhe më tregoni se si të ndërtoj një fabrikë për ta bërë këtë në shkallë planetare.”

Por, disa ekspertë shqetësohen se vrapimi i çmendur për IA-në ka eliminuar frikën për planetin, të paktën tani për tani.

“Korporatat e mëdha po shpenzojnë shumë para tani për të vënë IA-në në funksion. Nuk mendoj se ata tani për tani janë duke menduar për ndikimin në mjedis,” tha Iyengar i Untether AI.

Por, ai shtoi: “Unë mendoj se kjo po vjen.”