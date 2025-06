Sipas të dhënave paraprake të Ministrisë së Tregtisë të publikuara të hënën, eksportet e Türkiyes arritën një maksimum historik për gushtin me një rritje prej 1,6% në 21,6 miliardë dollarë në bazë vjetore.

Importet turke ranë 6,3% nga viti i kaluar në 30,5 miliardë dollarë.

Hendeku i tregtisë së jashtme të vendit arriti në 8,9 miliardë dollarë në gusht, duke rënë me 21,2% në bazë vjetore.

Gjermania vazhdoi të jetë vendi kryesor i eksporteve turke me 1,8 miliardë dollarë në gusht, e ndjekur nga ShBA-ja me 1,3 miliardë dollarë, Iraku me 1,09 miliardë dollarë, Britania e Madhe me 1,06 miliardë dollarë dhe Italia me 877 milionë dollarë.

Importet më të mëdha të vendit ishin nga Kina me 3,8 miliardë dollarë në muaj. Rusia pasoi me 3,4 miliardë dollarë, Gjermania 2,56 miliardë dollarë, Emiratet e Bashkuara Arabe 2,08 miliardë dollarë dhe Zvicra me 1,49 miliardë dollarë.

Në periudhën janar-gusht, dërgesat e jashtme të Türkiyes ranë me 0,4% nga viti në vit në 164,9 miliardë dollarë ndërsa importet e saj u rritën 3,5% në 247,3 miliardë dollarë.

Si rezultat, deficiti tregtar i vendit u zgjerua për 12,1% në 82,4 miliardë dollarë.