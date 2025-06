Dy gra do të konkurrojnë për presidencën meksikane për herë të parë vitin e ardhshëm pasi partia në pushtet emëroi ish-kryebashkiaken e qytetit të Meksikës, Claudia Sheinbaum, si kandidate të saj.

Sheinbaum, një shkencëtare 61-vjeçare e trajnuar, do të përballet me Xochitl Galvez, një biznesmene dhe senatore e spikatur me rrënjë indigjene, e zgjedhur për të përfaqësuar një koalicion opozitar, Fronti i Gjerë për Meksikën.

Një nga këto të dyja, sipas të gjitha gjasave, do të bëhet presidentja e parë grua e Meksikës, dhe të dyja kanë thyer paragjykimin në një komb që kërkon të shkundë traditën e dominimit mashkullor.

Partia Morena e Presidentit Andres Manuel Lopez Obrador njoftoi të mërkurën se Sheinbaum kishte fituar një garë të brendshme për të kandiduar në zgjedhjet e qershorit 2024, duke mposhtur rivalët, përfshirë ish-ministrin e jashtëm Marcelo Ebrard.

“Sot fitoi demokracia,” tha Sheinbaum, duke shtuar: “Do të ketë një grua presidente të republikës!”

Sheinbaum është një mbështetëse e vendosur dhe e besuar e Lopez Obradorit, i cili gëzon një vlerësim prej më shumë se 60 për qind, por kushtetuta i kërkon të largohet nga detyra pas një mandati të vetëm gjashtëvjeçar.

“Sheinbaum është ndoshta aleatja më e madhe në historinë politike të Lopez Obradorit,” tha analisti Pablo Majluf.

Një udhëheqëse studentore në vitet 1980, Sheinbaum shërbeu si sekretare mjedisi në Mexico City kur Lopez Obrador ishte kryetar bashkie në periudhën 2000-2005.

Ajo ishte një zëdhënëse e Lopez Obradorit gjatë kandidimit të tij të dështuar zgjedhor të vitit 2006 dhe shërbeu si kryebashkiake e qytetit të Meksikos nga viti 2018 deri në fillim të këtij viti kur ajo dha dorëheqjen për të kandiduar për president.

“Vajzat shohin një shembull tek unë”, tha Sheinbaum për revistën Gatopardo.

“Të jesh presidentja e parë grua do të ishte historike në vendin tonë”, shtoi ajo.

Si Morena ashtu edhe blloku opozitar zgjodhën të përdorin sondazhet e opinionit publik për të zgjedhur kandidatët e tyre.

Ashtu si Lopez Obrador, Sheinbaum e portretizon veten si një mbrojtëse e të varfërve, duke përfshirë komunitetet indigjene.

Hyrja e Galvezit, e lindur nga një baba indigjen Otomi dhe nënë me raca të përziera, ka tronditur tashmë garën presidenciale.

Emri i saj do të thotë “lule” në gjuhën indigjene Nahuatl dhe prejardhja e saj e dallon atë nga opozita tradicionale konservatore.

Ajo vesh rroba indigjene, përdor gjuhën e folur në përditshmëri të mbushur me fjalë sharjeje dhe është e njohur për udhëtimet nëpër Mexico City me biçikletë.

Koalicioni i opozitës përbëhet nga Partia Revolucionare Institucionale – e cila drejtoi vendin për më shumë se 70 vjet deri në vitin 2000 – Partia Konservatore e Veprimit Kombëtar dhe Partia e majtë e Revolucionit Demokratik.

Galvez, një inxhiniere kompjuteri 60-vjeçare, ka kritikuar strategjinë e sigurisë së Lopez Obradorit dhe tha se nevojitet fuqi e guxim për t'u përballur me krimin e organizuar.

Në një sondazh të publikuar më 28 gusht nga gazeta Reforma, 46 për qind e të anketuarve thanë se do të votonin për Sheinbaumin në një garë të dyanshme, krahasuar me 31 për qind për Galvezin.