Türkiye ka kritikuar një raport të ShBA-së që pretendon se Ankaraja përdor fëmijë ushtarë, ndërsa ka potencuar mbështetjen e vazhdueshme të Washingtonit për grupet militante në Siri që rekrutojnë fëmijë për të kryer aktivitete terroriste.

"Ne hedhim poshtë kategorikisht të gjitha akuzat për rekrutim të fëmijëve që i atribuohen vendit tonë, i cili është palë në të gjitha dokumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, përfshirë ato të miratuara në kuadër të OKB-së dhe i zbaton ato me përpikëri," tha Ministria e Jashtme turke në një deklaratë të shtunën.

“Është për të ardhur keq që përpjekjet e rëndësishme të Türkiyes për të parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore janë shpërfillur duke e vendosur atë në listën e shteteve që rekrutojnë fëmijë ushtarë nën 'Aktin e Parandalimit të Fëmijëve Ushtarëve', pas një përditësimi të Raportit të Departamentit të Shtetit të ShBA-së për Trafikimin e Personave [TIP] 2023”, shtohet në deklaratë.

Türkiye tha se po bën çdo përpjekje për të parandaluar krimin e trafikimit të qenieve njerëzore, të ndëshkojë shkelësit dhe të mbrojë viktimat e krimit, duke mbajtur aktivitetet e saj në mënyrë të pandërprerë drejt forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar për këtë qëllim.

Të drejtat e njeriut po politizohen edhe një herë në raport, thuhet në reagim.

Türkiye i kujtoi ShBA-së mbështetjen ushtarake dhe financiare të kësaj të fundit për organizatën terroriste PKK/YPG, e cila rekruton me forcë fëmijë për aktivitete terroriste në Siri dhe Irak, dhe i kërkoi Washingtonit të përballet me realitetin e vet.

"Ky rast ngre gjithashtu pikëpyetje serioze në lidhje me objektivitetin e burimeve të informacionit mbi të cilat autoritetet amerikane bazojnë vendimet e tyre. Kjo shpifje, e cila nuk është e mirë me frymën e aleancës, do të marrë përgjigjen e duhur," tha ai.

Rekrutimi i fëmijëve nga grupi i mbështetur nga ShBA-ja

Türkiye tha se krime të shumta të kryera nga të ashtuquajturat "Forcat Demokratike Siriane" ose SDF nën kontrollin e organizatës terroriste PKK/YPG, të tilla si rekrutimi me forcë i fëmijëve, rrëmbimi, heqja e lirisë dhe përdorimi ushtarak i shkollave në Siri janë dokumentuar kohët e fundit në raportin e shpërndarë nga Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar Hetimor i OKB-së për Sirinë më 12 shtator.

“Për më tepër, shembulli më i fundit i praktikave represive dhe të krimit të kësaj organizate terroriste është dëshmuar në Deir ez-Zor”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme.

Duke theksuar se raporti i Departamentit të Shtetit të ShBA-së për Irakun për vitin 2022 thekson në mënyrë eksplicite se PKK-ja rekruton me forcë qindra fëmijë Yezidi dhe i rrëmben ata për qëllime indoktrinimi ideologjik, Türkiye tha: "Dëshirojmë të kujtojmë se shqyrtimi i praktikave shtypëse dhe krimeve të rënda të organizatës terroriste separatiste është ndër përgjegjësitë themelore të ShBA-së”.

"Si një palë e përkushtuar ndaj konventave përkatëse rajonale dhe ndërkombëtare, Türkiye do të vazhdojë me vendosmëri përpjekjet e saj të deritanishme që synojnë parandalimin e krimit të trafikimit të qenieve njerëzore," tha ai.